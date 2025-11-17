In de uitzending van Vandaag Inside van maandag ging het over het fenomenale wereldrecord dat Femke Kok in het weekend schaatste. De topsprintster is de koningin van de 500 meter en ze nadert met haar record de magische grens van 36 seconden: 36,09.

Presentator Wilfred Genee, Renè van der Gijp en Johan Derksen praten in regel kleinerend over schaatsen. Vooral Derksen heeft er een handje van om het in termen als 'b-sport' te benaderen. Maar ditmaal was Derksen oprecht onder de indruk. Ook blijkt hij wel een zwak te hebben voor de Friese Kok.

Playboy

Zodra Genee het onderwerp introduceert, komen er enthousiaste kreten uit de mond van Van der Gijp. "Zo man!", zegt de oud-voetballer van PSV en Oranje. "Mooi hè, hey!"

Derksen zegt: "Weet je wat ik zo leuk vind? Die Joy Beune en die andere mevrouw, Jutta Leerdam, dat zijn van die glamourgirls. Dit is gewoon een normaal Fries meisje van het platteland. Die heeft nog nooit in de Plaboy gestaan en die rijdt nu iedereen naar huis. Geweldig."

Bijzaken

Derksen vervolgt: "Die anderen zijn wel veel met bijzaken bezig." Genee vult aan: "Ze winnen wel ook allebei. Leerdam won de 1000 meter." En Van der Gijp meent: "Dat meisje leeft toch ook in de Efteling? Is toch ook leuk."

Genee stipt aan dat Leerdams verloofde Jake Paul tegen de Britse oud-kampioen Anthony Joshua gaat boksen. Gijp voorspelt: "Die gaat helemaal gek geslagen worden." Waarop Derksen opmerkt: "Voor dat bedrag kun je wel een paar klappen incasseren."

Geld voor wereldrecord

Kok is de eerste Nederlandse vrouw ooit die het wereldrecord op de 500 meter in handen heeft en dat levert haar ook nog een mooi zakcentje op. Sinds dit seizoen beloont schaatsunie ISU namelijk rijders die een mondiale toptijd verbeteren met een speciale ring en een geldbedrag van 5000 dollar (ongeveer 4300 euro). Kok krijgt die beloning dus ook.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.