Het was een bewogen weekend voor topschaatser Kjeld Nuis. De drievoudig olympisch kampioen was present bij de World Cup in Salt Lake City en daar gebeurde van alles, inclusief een diskwalificatie. De sprinter wierp de frustraties van zich af met een maffe actie.

Bij de 1000 meter op de Utah Olympic Oval raakte Nuis een blokje aan, wat voor de bond ISU een reden was om hem uit de uitslag te schrappen. Als gevolg daarvan wordt hij teruggezet naar de B-groep, want er verscheen DQ achter zijn naam (gediskwalificeerd).

'Kontje geshowt'

Op Instagram vat Nuis de afgelopen dagen samen. "Amerika", zo begint hij. "Jarig (36 geworden) getraind, gelachen, geDQ’t, door de blokken gereden, hard gereden, zon gepakt, bakkies gedaan, Model gestaan voor Stefan Westenbroek. Kontje geshowt, NBA gezien, mooie mensen om me heen. Op naar Calgary voor World Cup 2."

Dat deel met 'kontje geshowt' behoeft uitleg. Alhoewel: woorden zijn overbodig als je gewoon door de foto's van Nuis bladert. Op de tweede staat topschaatser Jenning de Boo (winnaar van de tweede 500 meter in Salt Lake City) op de voorgrond, terwijl Nuis' collega bij Team Reggeborgh probeert een gewicht omhoog te krijgen. In de achtergrond trekt Nuis inderdaad zijn broek omlaag. Zijn vriendin Joy Beune reageert zo: "Hahahaa, wat een week".

Balen

Op de 1500 meter werd Nuis vijfde. In een direct duel met winnaar Jordan Stolz maakte hij tot de slotronde kans op de zege. "Ik wilde dat heel graag omzetten", zei Nuis tegen de NOS over zijn frustraties na de 1000 meter. "Maar dat duurde heel lang. Ik baalde echt. Ik heb gister zelfs gezegd: 'Ik ga naar huis. Ik kap ermee. Wat een onzin.' Dat heeft zo lang geduurd, zeker de hele nacht. Vanmorgen dacht ik: 'Ok. Vanmiddag ga ik zo hard als ik kan.' Dat heb ik gedaan. Tot 1100 meter ging dat hartstikke goed."

