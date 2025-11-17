Met een sensationeel wereldrecord op de 500 meter liet Femke Kok nog maar weer eens zien wie de favoriet is voor olympisch goud in februari 2026. Bij de eerste World Cup van het seizoen jakkerde ze in 36,09 over de finishlijn.

De drievoudig wereldkampioene op de 500 meter was verrukt met het record. De oude toptijd stond liefst 12 jaar.

"Natuurlijk stond ik vanmorgen op met de gedachte dat het mogelijk was. Ik kan het nog steeds niet echt geloven. 36.0", zei Kok tegen de NOS. "Het was een droom als ik ooit in de buurt van het wereldrecord kon komen. Ik heb die rit van Sang-hwa Lee (uit 2013, het vorige wereldrecord van 36,36, red.) honderden keren bekeken."

Recordbord in Salt Lake City

In Salt Lake City, waar Kok haar recordrace reed, is het de gewoonte om na een wereldrecord zo snel mogelijk de naam van de schaatser en diens tijd aan de muur te hangen. Ook Kok staat nu op het recordbord van de Utah Olympic Oval, waar in 2002 de Olympische Winterspelen werden gehouden (wat schaatsen betreft).

Nadat ze via een hoogmachine haar naam had bevestigd, gaf ze nog antwoord op enkele vragen van de NOS. Ze zag het record niet aankomen. "Ik had in mijn hoofd: ik wil er ooit dicht bij in de buurt en natuurlijk het record verbreken. Maar dat het zo'n stap is, dat had ik nooit kunnen bedenken. En daar ben ik echt supertrots op. Ja, het is hoger dan ik dacht hoor", zegt ze, verwijzend naar de afstand van het recordbord tot de grond.

Olympische Winterspelen

Kok wil uiteraard niet uitspreken dat ze weldra bij de Olympische Spelen in Milaan even goud gaat ophalen. Ze haalde nog lachend uit naar NOS-verslaggever Bert Maalderink, die zei dat het niet meer mis kan in dit olympische jaar.

"Dat mag je niet zeggen", grinnikte ze. "Want Erin Jackson (haar directe tegenstander, red.) rijdt ook gewoon een dik persoonlijk record. Zij is ook gewoon olympisch kampioene op de 500 meter. Er kan nog van alles gebeuren. We gaan het meemaken. Dit is al een droom die is uitgekomen."

