Femke Kok en Timothy Loubineaud lieten dit weekend de schaatswereld versteld staan met hun wereldrecords bij de World Cup in Salt Lake City. Dat levert de twee topschaatsers niet alleen een plek in de recordboeken op, maar ook een beloning die schaatsbond ISU deze zomer invoerde. Die is volgens schaatsicoon Marianne Timmer echter nog wel wat aan de lage kant, zo vertelt ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Kok verpulverde het wereldrecord op de 500 meter bij de vrouwen en Loubineaud verraste vriend en vijand door plotseling de mondiale toptijd op de 5000 meter aan te scherpen. Zij krijgen daar naast een speciale ring ook nog een geldbedrag van 5000 dollar (4300 euro) voor.

"Dat is geen heel hoog bedrag en het is wel een wereldprestatie", vindt de drievoudig olympisch kampioene. Zeker in de wetenschap dat atleten bij het afgelopen WK maar liefst 100.000 dollar kregen per wereldrecord. "Dat is wel even wat lekkerder, daar kan je tenminste echt wat mee."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

'Dat willen ze nu ook veranderen'

Zelf reed Timmer in haar loopbaan ook een wereldrecord, maar ze moet diep graven of ze daar iets voor kreeg. "Via de ISU gaat dat, maar ik heb geen idee wat voor prijzen daar toen opstonden. Bij olympische medailles wel van NOC*NSF, maar dat willen ze nu ook weer gaan veranderen."

De Spelen in Milaan zijn namelijk de laatste keer dat Nederlandse atleten van de sportkoepel beloond worden voor een medaille. Ze krijgen 30.000 voor goud, 15.000 voor zilver en 7500 voor een bronzen plak.

'Je hebt helden nodig'

Dat de bonus na de komende Spelen gaat verdwijnen is slecht nieuws volgens Timmer: "Dat is jammer. Iedereen geniet mee en het is een wereldprestatie. Dat moet gewoon beloond worden." Ze gaat dan ook niet mee in het argument van de sportkoepel dat er dan meer focus op talent en ontwikkeling wordt gelegd.

"Je hebt ook helden nodig die het fantastisch doen, mensen die het uithangbord zijn", countert Timmer. "Ik ben voor een goede bonus. Goed gedrag moet ook beloond worden."

