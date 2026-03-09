Het schaatsseizoen is over en dat gaf de mannen van Vandaag Inside de gelegenheid om nog een laatste keer af te rekenen met schaatskenner Erben Wennemars.

Vaste gast Johan Derksen vroeg aan sportmarketeer Chris Woerts wie hij erger vindt: Erben Wennemars of Andries Jonker? Oud-topschaatser Wennemars wordt vaker in VI belachelijk gemaakt. Jonker was tot vorig jaar de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen.

Niet weg te branden

Woerts vond het lastig kiezen: "Nou, dat is close." Derksen ging in op Wennemars. Die was zondag weer te gast bij het programma RTL Tonight. "Die is niet weg te branden daar", zei Derksen over de voormalig wereldkampioen sprint.

"Ik ben blij dat het schaatsen afgelopen is", zo ging hij verder. "Want ik kreeg het idee dat het schaatsen héél belangrijk is in de samenleving. Dat valt wel mee. En we zijn gelijk van die Wennemars af."

Geen ruk

Renè van der GIjp, evenals Derksen een ex-voetballer, haakte in. "Weet je. Hij zei gisteren dat het schaatsen enorm was. Maar dat komt alleen omdat het Nederlanders zijn, daarom kijken we."

Telegraaf-journalist Valentijn Driessen voegde toe: "Ja, tuurlijk. Internationaal stelt het geen ruk voor. Dan stapt er zo'n Noorse op schaatsen en dan wordt ze gelijk wereldkampioen." Daarmee doelde hij op Ragne Wiklund, die zondag het WK allround voor vrouwen won, in Thialf. Driessen wilde het laten lijken alsof ze zo ongeveer voor het eerst op het ijs stond.

Jenning de Boo

Zo kende Driessen nog een voorbeeld. "Er was die Amerikaan, die deed zijn skeelers uit, deed schaatsen aan en reed al die Nederlanders eraf." Dat was een verwijzing naar Shani Davis, die vooral uitblonk op de 1000 meter en 1500 meter, maar ook tweemaal de WK allround won.

Toch kon er nog wel wat aardigs vanaf. Derksen vindt Jenning de Boo een aansprekende gozer en heeft ook sympathie voor Femke Kok. Zij wonnen de WK sprint, vorige week in Thialf.