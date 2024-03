Jordan Stolz is op eeuwige ranglijst Sven Kramer voorbij na persoonlijk record op 5000 meter

Miho Takagi was dominant op de eerste afstand van de WK allround in Inzell. Ze reed de snelste tijd op de 500 meter van 37.56. Op de 3000 meter had de Japanse last van verschillende fysieke klachten. Marijke Groenewoud kon de leiding van haar overnemen met haar tijd van 3:57.94. Joy Beune schaatste een baanrecord en een persoonlijk record op die afstand met een tijd van 3:55.72.