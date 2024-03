Eindstanden en uitslagen WK allround 2024 | Joy Beune en Jordan Stolz pakken eerste wereldtitel met verbluffende tijden

Het was het weekend van de WK allround in Inzell. Het allroundtoernooi gold als dé afsluiter voor het schaatsseizoen. Joy Beune en Jordan Stolz pakten op indrukwekkende wijze hun eerste wereldtitel allround. Beiden reden twee baanrecords tijdens hun zegetocht. Check hier alle uitslagen en de eindklassementen.

De gedachtengang van Jordan Stolz omschreef het belang van de WK allround uitstekend. De Amerikaanse sprintkoning had de keuze om deze week mee te doen aan de WK sprint of de WK allround. De WK sprint had hem bijna gegarandeerd goud opgeleverd, maar toch koos Stolz voor de WK allround. Daar was namelijk veel meer eer te behalen, zo beredeneerde hij. En dat maakte hij ook nog helemaal waar.

Hij noemde Shani Davis en Eric Heiden als legendarische winnaars van het toernooi en voegde zichzelf in dat rijtje. In Nederland gelden Sven Kramer en Rintje Ritsma als grote winnaars, terwijl Patrick Roest ook al drie edities op zijn naam schreef. Hij deed ook nu weer mee, maar moest zijn meerdere erkennen in Stolz. In 2018, 2019 en 2020 was Roest wel de beste. Het vorige WK werd gewonnen door de inmiddels gestopte Zweed Nils van der Poel.

Schaatsfenomeen Jordan Stolz slaat wanhoopsaanval Patrick Roest af en wint WK allround met overmacht Jordan Stolz heeft opnieuw de schaatswereld verbaasd met zijn winst op de WK allround. Vooraf was de verwachting dat hij samen met Patrick Roest moest gaan vechten om de titel, maar na drie afstanden ging hij dik aan de leiding. De Nederlander probeerde het op de afsluitende 10000 meter nog wel, maar reed zichzelf kapot en moest het goud aan Stolz laten. De 19-jarige Amerikaan pakte daarmee zijn eerste wereldtitel allround.

Beune trekt supervorm door

Beune won vorige maand op de WK afstanden het goud op de 5000 meter en liet dit weekend zien dat ze nog altijd in topvorm was. De Nederlandse won op zaterdag al de 3000 meter in een baanrecord en won op de slotdag beide afstanden. Op de 1500 meter reed ze opnieuw een baanrecord. Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong zorgden voor een volledig Nederlands feest met de tweede en derde plaats in het klassement.

Waanzinnige Joy Beune wint WK allround na spannende slotdag met volledig Nederlands podium: 'Een heel lekker gevoel' Joy Beune heeft in Inzell na een geweldige slotdag de WK allround gewonnen. De Nederlandse won zowel de 1500 meter als de 5000 meter en troefde daarmee haar landgenoten Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong af.

Uitslag 500 meter vrouwen

Plek Naam Land Tijd Achterstand 1. Miho Takagi JPN 37.56 2. Mei Han CHN 38.01 PB +0.45 3. Ayano Sato JPN 38.21 PB +0.65 4. Antoinette Rijpma-De Jong NED 38.35 +0.79 5. Yekaterina Aydova KAZ 38.47 +0.91 6. Marijke Groenewoud NED 38.64 +1.08 7. Ivanie Blondin CAN 38.72 +1.16 8. Greta Myers USA 38.89 +1.33 9. Francesca Lollobrigida ITA 39.12 +1.56 10. Joy Beune NED 39.17 +1.61

Joy Beune krijgt gelijk met gouden nagellak en steelt de show op WK allround Joy Beune werd zondagmiddag tot wereldkampioene allround gekroond, nadat zij liefst drie van de vier afstanden op haar naam zette. Van te voren had de topschaatsster haar nagels al goud gelakt.

Uitslag 3000 meter vrouwen

Plek Naam Land Tijd Achterstand 1 Joy Beune NED 3:55.72 TR PB 2 Marijke Groenewoud NED 3:57.94 +2.22 3 Ragne Wiklund NOR 3:58.29 +2.57 4 Francesca Lollobrigida ITA 3:59.80 +4.08 5 Antoinette Rijpma-De Jong NED 4:01.05 +5.33 6 Valerie Maltais CAN 4:01.35 +5.63 7 Momoka Horikawa JPN 4:01.89 PB +6.17 8 Mei Han CHN 4:03.70 +7.98 9 Ivanie Blondin CAN 4:04.23 +8.51 10 Hallgeir Engebråten NOR 36.37 PB +2.27

Marijke Groenewoud en Joy Beune grijpen de macht op WK allround, Miho Takagi geeft op Miho Takagi was dominant op de eerste afstand van de WK allround in Inzell. Ze reed de snelste tijd op de 500 meter van 37.56. Op de 3000 meter had de Japanse last van verschillende fysieke klachten. Marijke Groenewoud kon de leiding van haar overnemen met haar tijd van 3:57.94. Joy Beune schaatste een baanrecord en een persoonlijk record op die afstand met een tijd van 3:55.72.

Uitslag 1500 meter

Plek Land Land Tijd Achterstand 1 Joy Beune NED 1:52.65 2 Mei Han CHN 1:52.97 +0.32 3 Antoinette Rijpma-De Jong NED 1:53.45 +0.80 4 Ivanie Blondin CAN 1:53.96 +1.31 5 Marijke Groenewoud NED 1:54.06 +1.41 6 Ayano Sato JPN 1:54.15 +1.50 7 Francesca Lollobrigida ITA 1:54.19 +1.54 8 Valerie Maltais CAN 1:54.73 +2.08 9 Ragne Wiklund NOR 1:55.04 +2.39 10 Greta Myers USA 1:55.67 +3.02

Uitslag 5000 meter

Plek Land Land Tijd Achterstand 1 Joy Beune NED 6:52.62 2 Ragne Wiklund NOR 6:53.51 +0.89 3 Marijke Groenewoud NED 6:54.04 +1.42 4 Francesca Lollobrigida ITA 6:58.75 +6.13 5 Antoinette Rijpma-De Jong NED 6:58.78 +6.16 6 Mei Han CHN 7:07.43 PB +14.81 7 Valerie Maltais CAN 7:08.71 +16.09 8 Ayano Sato JPN 7:09.94 +17.32

Eindstand WK allround vrouwen

Naam Land 500m 3000m 1500m 5000m Totaal 1 Joy Beune NED 39.17 (10) 3:55.72 (1) 1:52.65 (1) 6:52.62 (1) 157.268 2 Marijke Groenewoud NED 38.64 (6) 3:57.94 (2) 1:54.06 (5) 6:54.04 (3) 157.720 3 Antoinette Rijpma-De Jong NED 38.35 (4) 4:01.05 (5) 1:53.45 (3) 6:58.78 (5) 158.219 4 Francesca Lollobrigida ITA 39.12 (9) 3:59.80 (4) 1:54.19 (7) 6:58.75 (4) 159.024 5 Mei Han CHN 38.01 (2) 4:03.70 (8) 1:52.97 (2) 7:07.43 (6) 159.025 6 Ragne Wiklund NOR 40.08 (19) 3:58.29 (3) 1:55.04 (9) 6:53.51 (2) 159.492 7 Ayano Sato JPN 38.21 (3) 4:04.78 (10) 1:54.15 (6) 7:09.94 (8) 160.050 8 Valerie Maltais CAN 39.35 (13) 4:01.35 (6) 1:54.73 (8) 7:08.71 (7) 160.689

Noot: Miho Takagi trok zich na de eerste dag terug. Ze stond toen op plek drie.

Uitslag 500 meter mannen

Plek Naam Land Tijd Achterstand 1 Jordan Stolz USA 34.10 TR 2 Shomu Sasaki JPN 35.43 PB +1.33 3 Riku Tsuchiya JPN 35.83 PB +1.73 4 Patrick Roest NED 36.06 +1.96 5 Samuli Suomalainen FIN 36.08 +1.98 6 Jae-Won Chung KOR 36.10 PB +2.00 7 Daniele Di Stefano ITA 36.11 PB +2.01 8 Sverre Lunde Pedersen NOR 36.24 +2.14 9 Bart Swings BEL 36.36 PB +2.26 10 Hallgeir Engebråten NOR 36.37 PB +2.27

Uitslag 5000 meter mannen

Plek Naam Land Tijd Achterstand 1 Davide Ghiotto ITA 6:06.28 TR 2 Patrick Roest NED 6:06.55 +0.27 3 Sander Eitrem NOR 6:07.49 PB +1.21 4 Michele Malfatti ITA 6:12.60 +6.32 5 Hallgeir Engebraten NOR 6:14.21 +7.93 6 Sverre Lunde Pedersen NOR 6:14.53 +8.25 7 Jordan Stolz USA 6:14.76 PB +8.48 8 Bart Swings BEL 6:15.44 +9.16 9 Chris Huizinga NED 6:16.34 +10.06 10 Kars Jansman NED 6:16.40 +10.12

Ongeloof op WK allround | Jordan Stolz 'overbluft' Patrick Roest op eerste dag: 'Echt bizar wat hier gebeurt' Jordan Stolz heeft zaterdag in Inzell op de 500 meter een indrukwekkend baanrecord neergezet: 34.10 seconden. Hij liet Patrick Roest daarmee bijna twee seconden achter zich. Op de 5000 meter moest Roest beginnen aan een inhaalrace. Met een tijd van 6:06.55 kon hij iets inlopen op de Amerikaan, maar niet genoeg om de leiding over te nemen.

Uitslag 1500 meter mannen

Plek Naam Land Tijd Achterstand 1 Jordan Stolz USA 1:41.78 TR 2 Patrick Roest NED 1:43.37 +1.59 3 Bart Swings BEL 1:43.76 +1.98 4 Sverre Lunde Pedersen NOR 1:43.97 +2.19 5 Daniele Di Stefano ITA 1:43.99 PB +2.21 6 Hallgeir Engebråten NOR 1:44.09 +2.31 7 Jae-Won Chung KOR 1:44.23 +2.45 8 Sander Eitrem NOR 1:44.33 +2.55 9 Shomu Sasaki JPN 1:44.36 PB +2.58 10 Riku Tsuchiya JPN 1:45.86 +4.08

Uitslag 10000 meter mannen

Plek Naam Land Tijd Achterstand 1 Davide Ghiotto ITA 12:40.61 TR 2 Patrick Roest NED 12:51.81 +11.20 3 Hallgeir Engebråten NOR 12:55.42 PB +14.81 4 Sander Eitrem NOR 12:56.22 PB +15.61 5 Michele Malfatti ITA 13:02.35 +21.74 6 Jordan Stolz USA 13:04.76 PB +24.15 7 Bart Swings BEL 13:06.12 +25.51 8 Sverre Lunde Pedersen NOR 13:14.56 +33.95

Eindstand WK allround mannen

Plek Naam Land 500m 5000m 1500m 10000m Totaal 1 Jordan Stolz USA 34.10 (1) 6:14.76 (7) 1:41.78 (1) 13:04.76 (6) 144.740 2 Patrick Roest NED 36.06 (4) 6:06.55 (2) 1:43.37 (2) 12:51.81 (2) 145.761 3 Hallgeir Engebråten NOR 36.37 (10) 6:14.21 (5) 1:44.09 (6) 12:55.42 (3) 147.258 4 Sander Eitrem NOR 37.06 (15) 6:07.49 (3) 1:44.33 (8) 12:56.22 (4) 147.396 5 Davide Ghiotto ITA 37.52 (21) 6:06.28 (1) 1:45.93 (11) 12:40.61 (1) 147.488 6 Bart Swings BEL 36.36 (9) 6:15.44 (8) 1:43.76 (3) 13:06.12 (7) 147.796 7 Sverre Lunde Pedersen NOR 36.24 (8) 6:14.53 (6) 1:43.97 (4) 13:14.56 (8) 148.077 8 Michele Malfatti ITA 38.07 (23) 6:12.60 (4) 1:46.70 (15) 13:02.35 (5) 150.013

Puntentelling WK allround

Het verschil met de WK afstanden is dat er één winnaar wordt aangewezen, in plaats van een winnaar per afstand. Bij de WK allround wordt de tijd van de 500 meter aangehouden. De tijd van de 1500 meter wordt bijvoorbeeld gedeeld door drie gedaan. Al die tijden worden dan bij elkaar opgeteld om de uiteindelijke winnaar te bepalen.

Henry Schut verlaat WK schaatsen 'plotsklaps' om trieste omstandigheden, Mark Tuitert presenteert bij NOS Henry Schut, een van de bekende gezichten van de NOS, ontbreekt vandaag bij de WK allround in Inzell. De presentator is naar huis gegaan, zo vertelde Mark Tuitert aan het begin van de uitzending.

Welke Nederlandse schaatsers doen mee?

Bij de mannen zijn Stolz en Roest dus belangrijke kanshebbers. Stolz wil vooral veel tijd winnen op de korte afstanden (500 en 1500 meter), Roest gaat proberen die tijden goed te maken op de lange afstanden. Naast Roest doen ook Chris Huizinga en Kars Jansman mee aan de WK allround. Zij plaatsten zich via de NK allround voor het toernooi in Duitsland.

Vrouwen

Bij de vrouwen gaat Irene Schouten, die gestopt is met schaatsen, haar titel niet verdedigen. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong willen allemaal voor hun eerste gouden medaille gaan. Rijpma-de Jong werd al wel viermaal derde.