Topschaatsers Joy Beune en Jenning de Boo gingen woensdagavond een verhitte strijd met elkaar aan tijdens De Zilveren Bal. Ze sloten het schaatsseizoen af met hun race op de 3000 meter en na afloop vonden de twee het wel tijd voor een feestje.

Beune was als regerend wereldkampioene op de 3000 meter gebrand om te winnen. De Boo had die afstand nog nooit gereden en dus ging de schaatsster van Team IKO-X2O er op voorhand ook wel vanuit dat ze als eerste over de streep zou komen. Maar De Boo bood toch nog behoorlijk wat tegenstand, waardoor het aankwam op de laatste meters.

Uiteindelijk kwam ze toch als eerste juichend over de finish. "Ik wilde het echt niet verliezen", zegt ze na afloop in een interview met RTL Tonight. Maar daar moest de regerend wereldkampioene dus nog hard voor werken. "Op de laatste kruising dacht ik: ik rijd er nu vol op in. Ik moet die laatste buitenbocht er echt zo hard als ik kan omheen. Anders ga ik alsnog verliezen."

De Boo was in die laatste ronde al helemaal kapot en het werd hem zelfs bijna zwart voor de ogen. "Het begon al wazig te worden. Dit was het maximaal haalbare", spreekt de schaatser van Team Reggeborgh.

Sambuca

Maar de twee kunnen na de zenuwslopende strijd nog steeds met elkaar door een deur. Dat blijkt wel als presentator Frank Evenblij een cadeau overhandigt aan Beune. "Ik heb deze al eens aan je gegeven, maar nu is het meer dan verdiend", zegt hij terwijl hij een fles Sambuca tevoorschijn haalt. De schaatsster heeft wel zin in een drankje. "Die gaan wij delen", zegt Beune meteen tegen een lachende De Boo. "Wij gaan."

Olympische Spelen

De vorige keer dat Evenblij haar dezelfde fles drank gaf, was dat om haar op te vrolijken na een teleurstelling op de Olympische Spelen. Ze greep met haar vierde plaats op de 3000 meter in Milaan net naast de medailles. Ze won wel zilver op de ploegenachtervolging, samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong.