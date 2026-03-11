Joy Beune heeft het pikante schaatsduel met Jenning de Boo op De Zilveren Bal gewonnen. De topschaatsster keek al vroeg op de 3000 meter tegen een achterstand aan, maar bleek de race beter ingedeeld te hebben. Beune kwam na een sensationele ontknoping uiteindelijk net iets eerder dan De Boo over de finish.

De hele schaatswereld keek reikhalzend uit naar de strijd tussen twee schaatsers die elkaar gesproken natuurlijk nooit treffen. Niet alleen zijn ze van verschillende geslachten, maar ook hebben ze totaal verschillende specialiteiten. Sprinter De Boo reed nog nooit een 3000 meter, terwijl Beune daar de regerend wereldkampioene bij de vrouwen op is. Er waren vooraf een hoop vraagtekens over wat het duel zou brengen en die werden woensdagavond in Leeuwarden beantwoord.

Zoals verwacht ging De Boo een stuk sneller van start dan Beune, maar hij hield zich wel wat in om het langer vol te kunnen houden. Het was de vraag of dat genoeg was, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Beune wist haar achterstand te beperken en liep in de laatste rondes hard in. De Boo had nog een voorsprong bij het ingaan van de laatste ronde, maar hij kwam bijna niet meer vooruit en werd in de laatste bocht voorbij gereden door Beune. Zij won de race in 4.04,55, terwijl de wereldkampioen sprint bijna een seconde langzamer was.

Afsluiting van schaatsseizoen

De Zilveren Bal wordt al jarenlang gehouden in Leeuwarden en geldt als een bijzondere afsluiting van het schaatsseizoen. Dat is een bijzonder lang jaar geweest, met onder meer de NK afstanden, de World Cup, het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi, de Olympische Spelen en de WK sprint en allround. Desalniettemin doen er aan de Zilveren Bal veel topschaatsers mee.

Normaal gesproken wordt er enkel een 100 meter gereden, maar speciaal voor deze keer werd een duel tussen De Boo en Beune georganiseerd. Op de 100 meter deden er een hoop grote namen mee. Uiteindelijk won Yevgeniy Koshkin voor het tweede jaar op rij door Stefan Westenbroek en Mats van den Bos in de finale te kloppen. Jordan Stolz haalde verrassend de finale niet. Bij de vrouwen won de afzwaaiende Dione Voskamp voor de vierde keer door Anna Boersma te verslaan.