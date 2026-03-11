De hele schaatswereld keek woensdagavond naar de strijd tussen Jenning de Boo en Joy Beune op de 3000 meter bij De Zilveren Bal. Beune trok uiteindelijk na een zenuwslopend einde aan het langste eind. Ex-topschaatsster Marianne Timmer genoot van het duel tussen de twee schaatstoppers.

"Het was wel een heel mooi gevecht", vertelt Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl na het duel tussen De Boo en Beune. De wereldkampioen sprint bij de mannen ging veel sneller van start dan Beune, maar zag zijn voorsprong in de slotfase snel slinken. Beune haalde hem uiteindelijk in de laatste ronde alsnog in en won de race met een tijd van 4.04,55, terwijl De Boo bijna een seconde langzamer was.

Timmer vond het knap wat de twee lieten zien: "Dat zijn serieus nog wel tijden. Jenning had nog nooit deze afstand gereden en Joy heeft natuurlijk een heel weekend achter de rug met die vier afstanden."

'Hij heeft hier een paar dagen last van'

De drievoudig olympisch kampioene had ondanks de nederlaag van De Boo wel waardering voor zijn optreden: "Voor de eerste keer, knap hoor. Hij heeft geen idee wat hem te wachten staat. En natuurlijk ga je weleens opwarmen in de training, maar dat is toch anders als in een wedstrijd en je hebt gewoon een Joy in je nek hijgen. Dus hij wil natuurlijk niet verliezen van Joy. Dat is natuurlijk wel een heel mooi spektakel."

Timmer denkt dat De Boo wel de gevolgen zal ondervinden: "Hij heeft hier wel een paar dagen last van, want het is een hele andere manier van verzuring. Hij moet doseren, dus je kan niet zo weggaan als op 1000 meter. Die 1500 meter heeft hij weleens gereden en hier moet je nog rustiger rijden, maar hij heeft geen idee hoe hard."

Femke Kok volgend jaar?

Een strijd als die tussen Beune en De Boo is dan ook voor herhaling vatbaar: "Het is wel leuk om te zien hoe dat nou precies zit. Man en vrouw, een echte sprinter tegen een allrounder. Ik vind het wel grappig." Timmer heeft ook alvast een idee voor volgend jaar: "Femke Kok op een 1000 meter tegen een allrounder als Stijn van de Bunt. Daar moeten we op inzetten."