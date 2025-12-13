Jutta Leerdam heeft een enorme fanschare. Jong, oud, schaatsliefhebber of niet. Iedereen is gek van haar. Dat bewees dit hartverwarmende moment met een jonge fan in Thialf wel. Leerdam gaf haar een dierbare herinnering.

Leerdam schaatste vorige week bij de World Cup naar het goud op haar 1000 meter. Ook was er nog zilver op de 500 meter. Daar kreeg de topschaatsster volle bak aandacht voor. Maar in de mixed zone vond ze ook nog tijd voor een supporter die een mega-groot bord bij haar had. Daarop stond een aanmoediging voor Leerdam.

Dat zag Rob Kemps, die ook aanwezig was in Heerenveen. Hij nam de jonge fan mee achter de schermen en zorgde ervoor dat Leerdam haar handtekening kon uitdelen. "Dat zou echt geweldig zijn", zei ze met een grote glimlach. Even later zette de schaatsster haar initialen op een velletje. "Dit is was ik wilde sinds ik begon met schaatsen", glunderde de supporter van Leerdam.

Rob Kemps slaat ook toe

Tijdens de video wordt bekend dat Kemps, ook wel bekend van de act Snollebollekes, de host van het TeamNL-huis op de Winterspelen in Milaan. Om alvast wat in de stemming te komen liet hij zich onderdompelen in de sfeer van schaatstempel Thialf. Daar ontmoette hij dweilorkest Kleintje Pils, dat voor opzwepende muziek zorgt tijdens schaatswedstrijden en duels van het Nederlands elftal.

De bekende artiest moest uiteraard met veel mensen op de foto. Maar zelf hing hij ook de fan boy uit. Kemps kocht een oranje sjaal en liet die ook signeren door Leerdam. "Die gaan we verloten voor het TeamNL-huis."

