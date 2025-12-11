Jutta Leerdam stond dit weekend gewoon weer aan de start van de World Cup in Heerenveen, slechts een week nadat ze betrokken raakte bij een fietsongeluk. Ze deelde het nieuws zelf, maar stelde tijdens het weekend er liever geen vragen over te beantwoorden. Iets waar voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast hun wenkbrauwen bij optrekken.

“Leerdam won de 1000 meter, ondanks die valpartij van vorige week”, begint Hoog. “Daar was veel om te doen, want iedereen had het er natuurlijk over. Ze had het zelf op haar socials gegooid.”

Hoog legt uit wat er gebeurde: “Een man zat op zijn telefoon tijdens het autorijden. Die kwam op haar wegdeel en uiteindelijk is zij in de berm beland. Ze had vijf hechtingen in haar kin.”

Winst op de 1000 meter

Ondanks dat alles stond Leerdam er weer. “Uiteindelijk wel gewoon die 1000 meter winnen, dat is hartstikke knap”, zegt Hoog. "En ook een goede 500 meter. Elke maandagochtend hebben we het weer over haar. Of ze heeft een liesblessure, of ze was ziek… Nu dan een fietsongeluk."

Van As beseft: “Dat is waar ja.” Hoog vervolgt: “Ze heeft altijd wat, maar ze presteert wel altijd. Toch wel knap.” Leerdam werd eerste op de 1000 meter en tweede, achter Femke Kok, op de 500 meter.

'Dat komt overal terecht'

De twee schaatsliefhebbers verbazen zich over de manier waarop Leerdam met de media omging. Van As: “Ze zei na afloop dat de media er een heel ding van maakte. Dan denk ik: dat is op zich niet heel raar. Als je het zelf de ether in slingert met het hele verhaal… Dat komt werkelijk waar overal terecht. En met haar bereik van 4,8 miljoen volgers…”

Ze gaat verder: “Dan is het toch niet gek dat er veel over gesproken wordt? Ze heeft ook nooit écht helemaal verteld wat er precies is gebeurd. Wat is dan verstandig?”

Van As denkt dat het eenvoudiger kan: “Vertel gewoon één keer wat er is gebeurd en hoe je je voelt. Dan is het klaar.” Hoog sluit zich daarbij aan: “Ze gaf wel antwoord, maar wel steeds met ‘het moet hier niet over gaan’. Maar dan denk ik: ja, logisch… zoiets is gewoon big news.”

Van As besluit: “Mensen vinden haar interessant. Ze kijken graag naar haar en willen alles weten. Dus natuurlijk willen ze weten of het goed met haar gaat.” Hoog vat het samen: “Of niks delen, of volle bak open zijn. Maar dan niet verbaasd zijn dat iedereen erover begint.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering natuurlijk veel schaatsnieuws, het WK handbal én de ontknoping van de Formule 1. Beluister de podcast via je favoriete app.