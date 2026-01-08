Topschaatsster Jutta Leerdam is de laatste jaren uitgegroeid tot een grote internationale ster. Samen met haar verloofde Jake Paul zal ze dan ook de show gaan stelen tijdens de Olympische Spelen. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zien alleen maar voordelen van de populariteit van het duo.

Ze zijn het helemaal een met de stelling 'Jutta Leerdam en Jake Paul gaan de show stelen in Milaan' in de Sportnieuws.nl-podcast EN door. "Want die krijgen gewoon zo veel aandacht", begint Van As. Ze gaat er vanuit dat de Amerikaan op de tribune zit als Leerdam in actie komt op de Spelen. "Dan neemt hij waarschijnlijk de hond ook mee en, weet ik veel, z'n moeder..." "En een cameraploeg", vult Hoog aan. "Zijn hele entourage inderdaad", vervolgt Van As.

"Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel aandacht naartoe. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat zij zo goed mogelijk gaat schaatsen en voor Nederland de medailles gaat binnenhalen", aldus de voormalig olympisch kampioene.

Internationale aandacht

"Er was ook enorm veel aandacht vanuit de buitenlandse media naar aanleiding van haar val op de 1000 meter", doelt Hoog op het drama tijdens het OKT in Thialf. "En ook dat ze daarna een aanwijsplek kreeg. Dus ze staat nu wereldwijd al zo in the picture." "Ja, ongelooflijk", reageert Van As.

'Je hebt zulke types nodig'

"Dus straks als Jake Paul erbij is helemaal natuurlijk", denkt Hoog. "Ja, kijk even hoe veel volgers hij ook heeft", zegt Van As. Ze denken dat die populariteit alleen maar een goede ontwikkeling is voor de sport. "Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Je hebt natuurlijk zulke types en zulke boegbeelden nodig die de sport omhoog trekken."

"Weet je hoeveel mensen er straks schaatsen gaan kijken? Die 1000 en 500 meter, alleen omdat zij meedoet", verwacht Hoog. "Precies, dat wil je toch? Ook als bond zijnde. Ik zou het alleen maar aanmoedigen", zegt Van As.

Leerdam gaat in Milaan voor goud. De 27-jarige schaatskampioene is nog niet in bezit van een olympische titel. Vier jaar geleden werd ze tweede op haar favoriete afstand, de 1000 meter. De Japanse Miho Takagi ging er toen met de winst vandoor.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.