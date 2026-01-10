Stilzitten komt niet in het woordenboek van Jake Paul voor. De boksende influencer werd groot met grappen en grollen op YouTube. Op dat medium heeft hij iets nieuws gelanceerd. Jutta Leerdam gebruikte hij voor de grootse aankondiging.

De wandelende clickbaitmachine betaalde in het voorjaar van 2025 liefst 39 miljoen dollar (omgerekend 33 miljoen euro) voor een hele plak grond in de Amerikaanse staat Georgia. "Ik wilde de afgelopen vijftien jaar al een ranch. Het was een droom en het is het doel waarom ik zo hard werk. Ik hou van jagen, jetskiën, vissen, paarden, koeien en dat soort dingen", verklaarde Paul zijn aankoop.

Bizar stuk land

De mini-Jakes en mini-Jutta's kunnen hun geluk in de toekomst niet op. De ranch van Paul beschikt over een absurde hoeveelheid grond. "Het is enorm en eigenlijk iets groter dan ik wilde", zei de verloofde van Leerdam vorig jaar al. Het landgoed Southlands in Decatur County heeft 5746 hectare grond. Er staat een blokhut met acht slaapkamers.

Er zijn kilometerslange beekjes, visrijke meren en een eendenvijver. Het is bovendien leefgebied voor wilde kwartels en kalkoenen. Paul kan dus gaan jagen. Op YouTube maakte hij een speciaal kanaal (Paul Family Ranch) aan, dat al een eerste video deelde:

Jutta Leerdam speelt belangrijke rol in aankondiging

Paul kondigde het nieuwtje aan via Instagram. 'Maak kennis met Paul Reserve, jullie allemaal. Eindelijk na 8 maanden is het YouTube kanaal gelanceerd en is de tourvideo nu live', schreef Paul enthousiast. Dit is zo'n droom die uitkomt en jullie kunnen alle leuke dingen volgen @paulfamilyranch en op het YouTube-kanaal.'

Voor de aankondiging gebruikte hij ook zijn verloofde Jutta Leerdam. Op de tweede foto is te zien hoe Paul haar optilt en een flinke kus geeft. Hond Thor is ook van de partij. Het zal de plek worden waar zijn kinderen opgroeien. "Om je kinderen op te voeden in de natuur en ze te kunnen leren over dieren... Dat is ook hoe ik ben opgevoed", schetste Paul al.

Voorlopig ligt de focus van Leerdam op de Olympische Winterspelen. In Milaan doet ze mee aan de 500 en 1000 meter. Bij die laatste afstand, haar favoriete, had ze een aanwijsplek nodig. Leerdam kwam ten val en werd achteraf nog aan de 1000 meter toegevoegd. De verwachting is dat Paul in Milaan ook op de tribune zit. Leerdam hoopt daar háár grote droom te realiseren: olympisch goud.