Na een tweede plek op de 500 meter op het OKT lijken de Olympische Spelen Jutta Leerdam niet meer te kunnen ontgaan. Toch gaat de 26-jarige topschaatsster op voor een stunt op een andere afstand.

Het OKT begon rampzalig voor Leerdam. Op 'haar' 1000 meter kwam de tweevoudig wereldkampioene op die afstand ten val. Na veel veerkracht eindigde de 26-jarige topschaatsster als tweede op de 500 meter. Hierdoor lijkt een ticket naar Milaan voor haar zo goed als zeker. Op de beruchte matrix moet er dan nog één dubbeling komen boven Leerdam.

Leerdam neemt heft in eigen handen

Toch gaat de schaatsgrootheid het heft in eigen handen nemen. Zo staat ze maandagavond ook aan de start van de 1.500 meter, een afstand waar niet haar specialiteiten liggen. In een interview bij NOS na de 500 meter sprak Leerdam uit dat ze niet verwacht te gaan stunten en dat ze niet tot de kanshebbers behoort.

Toch heeft Leerdam in het verleden al eens een goede 1500 meter gereden. Dit seizoen heeft ze er slechts één gereden in offcieel verband. Dat was tijdens een trainingswedstrijd in Thialf in oktober. Destijds reed ze een tijd van 1:57.43. Met die tijd zou Leerdam elfde zijn geworden tijdens het NK afstanden later die maand.

Maar de topschaatsster heeft al bewezen een serieus harde 1500 meter te kunnen rijden in Heerenveen. Haar persoonlijk record, gereden in Thialf, dateert uit oktober 2021. Destijds reed ze 1:53.64 tijdens de NK afstanden, waar ze toen derde werd. Met die tijd zou Leerdam tweede zijn geworden op de laatste NK. Tijdens het nationaal kampioenschap van 2023 werd Leerdam ook derde op de 1500 meter. De verloofde van Jake Paul kan dus serieus stunten, zeker omdat collega-sprinter Femke Kok in oktober zelf ook al verraste met een baanrecord op de 1500 in Thialf.

Specialisatie

Dat Leerdam zich toch niet bij de favorieten op deze afstand rekent, komt door haar gebrek aan recente ervaringen op deze afstand. In het hele jaar 2024 reed ze namelijk geen enkele keer een wedstrijd over 1500 meter. In plaats daarvan heeft Leerdam zich steeds meer gespecialiseerd op de 500 meter en vooral de 1.000 meter.

