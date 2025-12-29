Topschaatsster Jutta Leerdam liet zondag op het OKT zien over uitstekende veerkracht te beschikken. Na haar dramatische val op de 1.000 meter, snelde ze op de 500 meter naar de tweede tijd. Hiermee lijkt ze alsnog zo goed als zeker van een plekje naar Milaan. Daarbij kwamen de nodige emoties los bij Leerdam, die ze later verklaarde.

Wat een feestelijke tweede kerstdag had moeten worden voor Leerdam, mondde uit in een nachtmerrie. Op de 1.000 meter van het OKT kwam ze na een ijzersterke opening ten val. Naderhand vloeiden de tranen rijkelijk bij tweevoudig wereldkampioene op die afstand.

'Niet fijn'

Maar Leerdam beschikt over een hoop veerkracht, dat liet de 26-jarige topschaatsster zondag zien. Op de 500 meter reed ze de op één na beste tijd, achter Femke Kok die het baanrecord van Thialf verbeterde. Hierdoor lijkt een plekje op de Olympische Spelen van Milaan Leerdam niet meer te ontgaan. Hiervoor moet er nog één dubbeling komen boven Leerdam op de beruchte matrix, maar die kans is enorm groot.

Na haar ijzersterke 500 meter kwamen er wederom een hoop emoties los bij Leerdam. Ditmaal geen verdriet en frustratie, maar opluchting in blijdschap. Voor de camera van Eurosport verklaarde ze deze emoties, maar blikte ze eerst terug op de 1.000 meter. "Wat er gebeurde was niet fijn. Het is gewoon een lastige situatie en frustrerend. Maar ik moest het naast me neerleggen."

'Mentaal een uitdaging'

Zo moest Leerdam snel schakelen. "Ik kon niet bij de pakken neer gaan zitten. Het voelde alsof ik slecht had gereden, maar dat was dus niet. Want ik reed heel snel en raakte ze goed. De focus moest gelijk door op de volgende afstand. Dat was mentaal best een uitdaging."

Daarom kwam er ook een uitbarsting van vreugde toen Leerdam haar snelle tijd op de 500 meter zag. En wat leidde tot al deze emoties? "Toch wel druk die zich opbouwt naar zo'n moment. Ik dacht dat die tijd wel genoeg was, en dat bleek uiteindelijk ook zo. Dus vooral veel blijdschap en ontlading, want ik had zoveel druk om het toch weer om te draaien. En dat is gelukt, dus blij."

Poging tot stunt

Leerdam komt maandag voor het laatst in actie op het OKT. Ze gaat dan een poging doen om te stunten op de 1.500 meter, een afstand die niet tot haar specialiteiten behoort.

