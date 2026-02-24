Topschaatsster Jutta Leerdam vertrok eerder uit het olympisch dorp in Milaan dan haar TeamNL-collega's om Jake Paul, haar verloofde, te steunen bij een kaakoperatie. De olympisch kampioene op de 1000 meter ervaart wat heimwee sinds haar vertrek uit Milaan, maar heeft daar een creatieve oplossing voor gevonden.

Paul vocht eind 2025 tegen de Britse bokser Anthony Joshua. Daar hield de Amerikaanse influencer een gebroken kaak aan over. Direct na zijn knock-out onderging Paul een operatie. Dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor een herstel, waardoor de verloofde van Leerdam onlangs opnieuw onder het mes ging.

"De schroefjes en plaatjes kwamen los. Dat komt omdat ik kennelijk niet genoeg rust heb gepakt in de afgelopen twee maanden", liet hij weten via Instagram. Leerdam vertrok om die reden eerder uit Milaan. 'Ik kon helaas niet langer blijven, want Jake had een kaakoperatie in Miami. Na al zijn support ben ik er ook voor hem uiteraard', schrijft ze bij een video die ze recent deelde op TikTok.

Heimwee

Haar vertrek uit Milaan zorgt voor heimwee. "Ik mis de Olympische Winterspelen nu al zo erg", vertelt Leerdam in de video. Tijdens haar verblijf in Italië ontving de schaatsster een pin waarop Thor, de hond van Paul, was nagemaakt, zodat ze die kon opspelden. "Ik heb ervoor gezorgd dat Jake mijn Thor-pin op zijn pet draagt, dus elke keer dat ik er naar kijk voelt het alsof ik terug ben in het olympisch dorp."

"Het is zo schattig", gaat ze verder. "Het voelt echt alsof ik terug ben in het dorp als ik er naar kijk", aldus Leerdam, waarna Paul zich afvraagt wie de pin gemaakt heeft. "Dat heeft TeamNL gedaan. Het is zo goed. Het is letterlijk net zo goed als mijn medailles", grapt de schaatsster. "Het is een herinnering. Als ik er naar kijk, brengt het me terug in het dorp."

Uitzicht

Tot slot deelt Leerdam het uitzicht van de plek waar ze zich bevindt. "Laat me aan jullie zien waar ik ben. Het is geweldig. Ik heb niets te klagen", zegt ze terwijl ze haar uitzicht vol met palmbomen, een zwembad, een strand en een zee filmt.