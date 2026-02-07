Jutta Leerdam gaat alsnog de pers te woord staan. Dat kondigt ze zaterdag aan richting haar 1000 meter van maandag. In eerste instantie deed Leerdam dit niet en daarom werd er een klacht tegen haar ingediend.

Leerdam gaat om 12:15 uur alsnog met de Nederlandse pers in gesprek. In eerste instantie stond ze de aanwezige media niet te woord en dat leidde tot veel ophef. Vanuit de Nederlandse Sportpers (NSP) werd er een klacht ingediend tegen de superster, omdat ze geen interviews gaf. Het grootste deel van de Sportnieuws.nl lezers vond dat Leerdam gelijk had en zelf mocht weten of ze de pers te woord stond, maar zaterdag is ze toch teruggekomen van die beslissing.

"TeamNL heeft naar aanleiding van de persverzoeken contact gehad met Jutta Leerdam. Zij heeft zelf de keuze gemaakt om vanmiddag na haar training de Nederlandse pers te woord te staan over haar voorbereidingen op de Spelen en haar eerste wedstrijd", zo laat NOC*NSF weten naar aanleiding van de ophef over het gebrek aan mediaoptredens van Leerdam.

"Topsporters hebben tijdens de Olympische Spelen het recht om zelf te kiezen of zij vertegenwoordigers van de media te woord willen staan. Dat is vastgelegd door het Internationaal Olympisch Comité", vervolgt het NOC*NSF. "De enige verplichting die deelnemers aan de Spelen hebben, is het bezoeken van de zogeheten 'mixed zone' na afloop van elke wedstrijd, waar de pers staat opgesteld. Ook dan zijn zij niet verplicht om interviews te geven, al doen sporters dat nagenoeg altijd. De staf van TeamNL respecteert het recht van elke sporter om zich voor te bereiden op wedstrijden op zijn of haar manier."

Focus op prestatie

Voor Leerdam is nu de kou uit de lucht en daardoor kan ze zich nog meer focussen op haar prestatie. Maandag is voor haar de belangrijkste dag van deze Olympische Winterspelen. Leerdam rijdt dan de 1000 meter en daar is ze een favoriet voor het goud. Ze was niet aanwezig bij de openingsceremonie, wat ze stiekem wel jammer vond vanwege het optreden van Mariah Carey. Alles staat in het teken van goud winnen op deze spelen, want de kans is groot dat dit haar laatste keer op olympisch niveau is. Leerdam wil in de komende jaren beginnen aan gezinsuitbreiding met haar verloofde Jake Paul.

Marianne Timmer

Leerdam kreeg ook al wat kritiek nadat ze met een privéjet naar Milaan vloog voor de Olympische Spelen. Marianne Timmer vond het juist wel mooi dat de schaatsster op die manier haar entree maakte in Noord-Italië. "Zij heeft het goed voor elkaar, zij heeft dat glitter and glamour, dat straalt ze ook uit. Ik vind het wel wat hebben, ja. Natuurlijk zeggen mensen dat het decadent is en niet duurzaam", zo vertelt de voormalig topschaatsster in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.