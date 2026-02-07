Dat Jutta Leerdam in aanloop naar haar olympische 1000 meter in Milaan de media niet te woord staat, is bij de Nederlandse Sport Pers (NSP) in het verkeerde keelgat geschoten. De meningen over de keuze van Leerdam zijn echter verdeeld.

"Dit is ongepast, onacceptabel, TeamNL-onwaardig en van weinig respect getuigend richting de Nederlandse media en - vooral - het Nederlandse publiek", zo liet algemeen secretaris Gerard den Elt van de NSP weten. Er werd dan ook een klacht ingediend bij Carl Verheijen, de chef de mission van de TeamNL. De overige schaatsers praten namelijk wel gewoon met de Nederlandse afgevaardigden van de pers. Het wordt daarom als een kwalijke zaak gezien dat Leerdam een uitzonderingspositie inneemt.

Ruim twee derde van de stemmers op een poll op Sportnieuws.nl neemt het echter op voor Leerdam. Zij vinden dat de ex-wereldkampioene op de 1000 meter vooral lekker zelf moeten weten of ze wel of niet met de pers praat. Liefst 70 procent stelt dat Leerdam zelf bepaalt of ze daar behoefte aan heeft.

Praat mee over de keuze van Jutta Leerdam. Scroll naar beneden en reageer ook op dit artikel, of stem hieronder op onze poll.

Van Leerdam is het bekend dat ze graag haar eigen pad bewandeld. Zo volgde ze ook al een meer individuele route richting de Winterspelen. De verloofde van Jake Paul baarde eerder ook al opzien door met een privéjet in grote luxe naar Milaan af te reizen. "Ze moet dit zelf niet willen, ze leeft nu al een miljonairsleven met privéjets en zo. Haar gedrag vind ik ook stuitend werkelijk, als een soort prima donna. Maar zij is niets meer dan die andere schaatsers die ook gewoon met een lijnvlucht gaan. Ik vind dat heel bezopen. Ik had dit als coach niet gepikt", zei bijvoorbeeld Johan Derksen in Vandaag Inside.

Drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer vindt alle 'glitter en glamour' rond haar persoon wel iets hebben. Zij stelde eerder in Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat Leerdam het gewoon goed voor elkaar heeft. "Iedereen vindt overal wat van", aldus Timmer. "Het past bij wat ze uitstraalt en wat ze allemaal doet. Ik denk dat het voor het schaatsen alleen maar goed is."

Leerdam heeft in Milaan haar zinnen gezet op olympisch goud bij de 1000 meter. Deze afstand staat aanstaande maandag op het programma. Verder rijdt de 27-jarige topschaatsster op zondag 15 februari ook nog de 500 meter. Overigens gaat Leerdam naar verwachting na afloop van de 1000 meter gewoon in gesprek met de Nederlandse media.

Bekijk of beluister hieronder ook de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin voormalig topschaatsster Marianne Timmer vooruitblik op de olympische 3000 meter. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn strijden zaterdag om de eerste medailles voor TeamNL.

Check de schaatstijden van onder meer Jutta Leerdam, Joy Beune, Kjeld Nuis en Joep Wennemars.

Bekijk natuurlijk ook de medaillespiegel .

Wil je helemaal niets missen uit Milaan, download onze Sportnieuws.nl App.

Reageer en praat mee!