De voorbereidingen voor het Olympisch schaatsseizoen zijn in volle gang. Tussendoor is er echter ook tijd voor ontspanning, zo ook voor Jutta Leerdam. De topschaatsster heeft zich goed laten verwennen.

Zaterdag bracht Leerdam een bezoek aan de nagelstudio, waar ze zich flink in de watten liet leggen. Het resultaat mocht er zijn: kersverse, bijgewerkte nagels, die ze trots liet zien in haar Instagram-story. Hopelijk vallen ze in de smaak bij haar verloofde Jake Paul.

i © @juttaleerdam op Instagram.

Om de dag feestelijk af te sluiten, schoof Leerdam aan voor een gezellig diner. Samen met vrienden en familie genoot ze in de zonnige tuin van een uitgebreide maaltijd. Op haar stories verschenen foto’s van frisse salades, malse stukken vlees en vers fruit.

Excuses

Net als op zaterdag deelt Leerdam graag updates over haar leven op sociale media. Helaas kan dat niet altijd even uitgebreid, iets wat ze erg jammer vindt. Daarom bood ze recentelijk hiervoor haar excuses aan.

'Sorry als ik niet veel post', schreeft Leerdam bij een video op TikTok. 'Ik ben druk met mezelf in het zweet te werken, om mijn dromen te behalen'. Daarmee doelde ze op de Olympische Winterspelen van 2026, zo maakte Leerdam duidelijk in de caption.

Goud op de spelen

Leerdam heeft dit seizoen één groot doel: goud veroveren op de Olympische Winterspelen in Milaan. Het is de enige prijs die nog ontbreekt op de erelijst van de topschaatsster, en het liefst pakt ze die op ‘haar’ 1000 meter. Tijdens de vorige Spelen pakte Leerdam zilver op haar favoriete afstand, waarbij ze het goud moest laten aan de Japanse Miho Takagi.

Het zal voelen als een laatste kans, want het is inmiddels al duidelijk dat zij na dit seizoen stopt als professional. Leerdam wil samen met Jake Paul aan kinderen beginnen, en dat zal niet in Nederland gebeuren maar in Puerto Rico. Haar verloofde woont al een tijd op het Caribische eiland, dat tot de Verenigde Staten behoort.