Pien Hersman maakt inmiddels dankbaar gebruik van haar verworven status op sociale media. Met ruim 700.000 volgers is ze één van de populairste Nederlandse schaatssters van het moment. En waar prestaties van collega's Jutta Leerdam en Joy Beune die bekendheid extra versterken, moeten de eerste grote resultaten van Hersman (21) nog komen. Haar doorbraak komt wat later, mede omdat ze last ervoer van een filmpje van haar dat viraal ging.

Hersman, dochter van oud-schaatsers Martin Hersman en Colette Zee, werd van het ene op het andere moment bekend in binnen- en buitenland. Een filmpje van haar in slow-motion, waarin ze 'gewoon' uitrijdt na een race, werd liefst 153 miljoen keer bekeken. "Ik was altijd wel bezig met foto’s maken, maar nooit met het idee om heel veel volgers te krijgen. Totdat er in 2022 uit het niets een filmpje viral ging en er ineens heel veel op me afkwam. Ik was pas achttien", blikt ze terug op het moment in Helden.

'Ik voelde me bekeken'

“Ik voelde me bekeken op de ijsbaan, wist dat mensen er wat van vonden. Dat voelde ik niet alleen, er werden ook opmerkingen gemaakt. Dat was lastig in het begin. Ik moest echt leren dat het niet uitmaakt wat anderen van me vinden." Die bekendheid heeft haar ook geholpen. Nu kan ze naast het schaatsen leven van haar inkomsten op sociale media, waar ze samenwerkingen met bedrijven aangaat.

Inkomsten uit sociale media

"Van het schaatsen kan ik ruim rondkomen, maar het is fijn dat ik ook inkomsten heb uit social media. Maar schaatsen staat op de eerste plaats. Bij het team filmt iemand ons, die beelden kan ik dan gebruiken. Na de training neem ik soms tien minuutjes iets extra’s op voor mijn accounts. Het is dus niet zo dat het me heel veel tijd kost." Toch heeft ze ook hulp nodig van haar vriend, toptennisser Jesper de Jong, geeft ze toe.

'Ik ben niet zo heel creatief'

“Ik ben niet zo heel creatief, moet jou (De Jong, red.) vaak om hulp vragen bij het maken van captions (bijschriften, red.) of voor een leuke story op Instagram." Dat doet de toptennisser maar wat graag. Hij ziet ook dat het extra geld in het laatje brengt. “Het is een slimme inkomsten bron. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet er wel even tijd in steken. Het moet ook bij je karakter passen."