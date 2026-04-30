Jutta Leerdam geniet met volle teugen sinds haar succesvolle schaatsseizoen ten einde kwam. De olympisch kampioene was na haar gouden race op de Spelen van Milaan al op veel plekken en spendeert nu veel tijd met haar verloofde Jake Paul. Daar haalt ze heel wat plezier uit, zo blijkt uit haar beelden op sociale media.

Het verhaal van Leerdam is bekend: ze won in februari haar gedroomde gouden medaille op de Olympische Spelen. Daar pakte ze de titel op de 1000 meter, haar favoriete afstand. Ook pikte ze nog het zilver op de 500 meter achter winnares Femke Kok mee. Vervolgens besloot Leerdam om haar seizoen per direct tot een einde te brengen. Ze liet de NK sprint links liggen en besloot ook de aanwijsplek voor de WK sprint niet aan te nemen.

Vervolgens was ze op meerdere plekken in de wereld te zien. Zo reisde Leerdam af naar de Verenigde Staten en Puerto Rico met Jake Paul en vierde ze met haar familie vakantie. Dat deed ze door middel van een skivakantie in Frankrijk, waar haar zus Merel ten huwelijk werd gevraagd.

Dolgelukkig met nieuwe hoed

Inmiddels is Leerdam weer met Paul aan de andere kant van de wereld en daar geniet ze zichtbaar van. Enkele dagen geleden deelde ze trots beelden van een bezoek aan een kraampje op een ranch waar cowboyhoeden verkrijgbaar waren. Leerdam sloeg haar slag en is nu trotse eigenaresse van zo'n hoed. Ook zocht ze er passende accesoires bij uit. Op haar sociale media sprak de schaatskampioene van de 'beste dag ooit' en deelde ze volop beelden van haar met haar nieuwe attribuut.

Een paar dagen later was ze nog niet uitgekeken op haar nieuwe hoed. Leerdam publiceerde donderdag een TikTok-video waarin ze vrolijk rondrent. 'Het buitenleven' kiest ze als bijschrift. Op de beelden is te zien hoe de zon voor een mooie gloed zorgt bij de grote boom waar Leerdam onder gaat staan.

Wat doet Jutta Leerdam met schaatsen?

Leerdam lijkt dus goed te kunnen wennen aan een leven zonder schaatsen. Het is nu uiteraard nog niet het moment waarop de schaatsers weer het ijs op gaan, maar het is ook de vraag of Leerdam nog terugkeert in de sport. Met olympisch goud voltooide ze haar grootste sportieve missie. Daarnaast hintte Jake Paul er al meermaals op dat hij spoedig een gezin met Leerdam wil stichten. Het verloofde koppel gaat daarnaast ook nog een keer trouwen. Leerdam heeft nog geen duidelijkheid verschaft over haar schaatstoekomst. Het is overigens niet zo dat ze compleet stil zit, want deze week deelde ze nog beelden uit de sportschool.