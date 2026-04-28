Het schaatsseizoen is voor Jutta Leerdam al een flinke poos ten einde en dus is het genieten geblazen voor de olympisch kampioene. De winnares van het goud op de 1000 meter spendeert veel tijd met haar verloofde Jake Paul en dat was de voorbije dagen geen uitzondering. Leerdam neemt haar fans mee en deelt unieke beelden van een voor haar geweldige dag.

'Beste dag ooit', is de beschrijving van de TikTok die Leerdam dinsdag deelde. Daarop is te zien dat de topschaatsster met Paul op pad is. De twee zijn niet alleen, want ze zijn aanwezig op een ranch en daar was het nodige te doen. Paul filmt de hele gang van zaken voor Leerdams 3,3 miljoen volgers op TikTok en ziet dat de Nederlandse onder meer een cowboyhoed past. "Deze kleur vind ik leuk", bevestigt Paul desgevraagd.

Verkoopster herkent Jutta Leerdam niet

De hoed is dus binnen, maar daarmee is Leerdam nog niet uitgewinkeld. Ze zoekt immers nog de nodige accessiores voor de hoed. Die schaft ze aan bij dezelfde verkoopster, die Leerdam overigens niet herkent. "Wat doe jij eigenlijk?", vraagt ze aan de winnares van goud en zilver op de Spelen van Milaan. Leerdam antwoordt dat ze schaatsster is, maar daar neemt Paul geen genoegen mee. Leerdam wil nog uitbrengen dat ze ook 'content creator' is, maar Paul overstemt haar: "Olympisch kampioene!"

Ook op Instagram besteedt Leerdam aandacht aan het evenement. Ze poseert voor jaar 6,5 miljoen volgers met hond Thor bij een grote 4x4-auto. 'Ranch life', aldus de schaatskampioene.

Overigens is ook Logan Paul, de zwager van Leerdam, op het evenement aanwezig. Jake vraagt hem wie hij denkt dat de nederigste man op aarde is. Volgens Logan is daar geen twijfel over. "Dat ben ik, vanzelfsprekend." De TikTok wordt afgesloten met met een tevreden Leerdam, die blij is met haar cowboyhoed.

Het is heel wat anders dan hard trainen voor het schaatsseizoen, maar het is ook maar de vraag of Leerdam nog terugkeert op het ijs. Ze voltooide afgelopen winter in Milaan op de Spelen haar grootste sportieve missie: goud winnen op de Olympische Spelen. Op de 1000 meter reed ze een fenomenale tijd en won ze het goud, daarna pakte ze ook zilver op de 500 meter. Vervolgens maakte ze meteen een eind aan haar schaatsjaar, en misschien wel haar loopbaan. Ze heeft nog geen uitsluitsel gegeven over haar toekomst in de sport.

Leerdam deed onlangs wel mee aan een toernooitje in een heel andere sport. Voor een van de merken waar ze aan verbonden is nam ze deel aan een voetbalwedstrijd. Uiteraard kregen haar fans daar ook genoeg beelden van onder ogen.