Jake Paul heeft een update gegeven over het vervolg van zijn loopbaan als bokser na het gevecht tegen Anthony Joshua afgelopen december. Hij brak daarbij zijn kaak en die blessure zit hem nog steeds in de weg. "Dan zien we pas of het bot geneest."

Paul nam het op tegen tweevoudig zwaargewichtkampioen Joshua en verloor het gevecht op knock-out. Bij de genadeklap brak hij zijn kaak op twee plekken. Daar is hij inmiddels al twee keer aan geopereerd, maar het herstel laat lang op zich wachten.

'Dan kunnen we zien of het geneest'

Dus werden er vraagtekens gezet bij het vervolg van de carrière van de bokser en entertainer. De 29-jarig gaf woensdag zelf duidelijkheid. "Ik heb mijn tweede operatie achter de rug en de dokter heeft gezegd dat het vier, vijf of zes maanden zal duren voordat ik kan sparren en we kunnen zien of het bot geneest."

Een comeback van Paul in de ring gaat dus nog wel even duren. "Misschien komt er weer een gevecht aan het eind van het jaar of begin volgend jaar", zegt Paul. Hij zal het dan niet meer opnemen tegen een zwaargewicht. De Amerikaan is zelf een stuk lichter dan Joshua en dat heeft hij zeker gemerkt tijdens de partij.

"Joshua’s stoten doen veel meer pijn dan die van iemand in mijn gewichtsklasse", legt hij uit. "Daar ben ik het beste in en daar wil ik verder opklimmen op de ranglijst en mijn stempel drukken."

Operatie in Miami

Paul onderging zijn laatste operatie vorige maand. Na de races van Jutta Leerdam op de 1000 en 500 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan vloog hij met zijn verloofde naar Miami voor de behandeling. De schaatsster keerde daarna nog even terug naar Nederland, onder andere voor een bezoek aan het Koninklijk Huis. Ze besloot vervolgens niet meer in actie te komen op de WK sprint en brengt haar tijd nu door bij Paul in Puerto Rico.