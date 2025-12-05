Topschaatsster Jutta Leerdam heeft het hele veld haar wil opgelegd bij de World Cup in Heerenveen. Ze snelde op het ijs van Thialf naar de winnende tijd op de 1000 meter. Haar verloofde Jake Paul was er aan de andere kant van de wereld enthousiast getuige van.

Leerdam, ook houder van het baanrecord op de dubbele sprint in Thialf, finishte in 1.14.17. Ze hield haar rivale Miho Takagi 0,12 seconden achter zich. Bij de Olympische Winterspelen van 2022 was het andersom en pakte de Japanse het goud en Leerdam zilver.

Jake Paul kijkt naar Jutta Leerdam op tv

Jake Paul bekeek de race via een enorm tv-scherm in zijn huis, via de zender Peacock. Toen Leerdam juichend haar zege vierde, deed Paul voor het scherm met haar mee. "Yes!", brulde hij. "Weer een zege", schreef hij in een caption bij de video op Instagram.

Jake Paul vs Anthony Joshua

Paul bokst op 19 december tegen de voormalig olympisch kampioen Anthony Joshua. Dat belooft de zwaarste test tot nu toe voor Paul te worden. Tot nu toe bokste hij tegen vechtsporters uit andere disciplines, die ook nog eens stukken ouder waren en al tijden met pensioen.

Instagram Jake Paul

Anthony Joshua is 38 en nog zeker niet pensioen. Hij won olympisch goud, veroverde meerdere wereldtitels en vulde stadions met 90.000 fans in het Verenigd Koninkrijk

Ongeluk Jutta Leerdam

Leerdam toonde zich vrijdagavond in Thialf opgelucht na de overwinning op de 1000 meter. Ze voelde zich goed en dat had ze een week geleden niet verwacht. Dat had te maken met een ongeluk tijdens een fietsongeluk. "Daar maakte ik me echt zorgen om. Dat ik nu toch win is een fijne bevestiging."

Bij de NOS zei ze: "Er zat iemand op z'n telefoon en die ging twee keer op mijn baan. Ik dacht na de eerste keer: oh hij heeft me gezien, maar toch niet. Hij ging weer terug en ik zat gewoon vast. Dat is zo'n naar gevoel", legt ze uit. Ze liep schaafwonden op aan haar armen en een flinke snee in haar kin.