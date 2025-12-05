Jutta Leerdam heeft vrijdag een topprestatie geleverd op de 1000 meter bij de World Cup in Thialf. Voor thuispubliek was ze onder lastige omstandigheden de snelste. Haar familie zat ook op de tribune en was dolblij.

Leerdam was de snelste in Heerenveen, waar de tijdens enigszins tegenvielen. "De omstandigheden waren lastig", zei de schaatskampioene na afloop. Dat was voor haar al helemaal het geval. Ze verscheen gehavend aan de start vanwege een fietsongeluk.

Gelukkig had ze steun vanaf de tribune. Met een nog wat blauw en geschaafd gezicht reed ze de snelste tijd van 1:14.17. Daarmee bleef ze Miho Takagi voor. Haar ouders en zusje Beaudine waren dolblij, zo bleek uit beelden bij NOS. Dansend en springend juichen ze voor de 26-jarige.

Jake Paul

Haar verloofde Jake Paul zag Leerdam ook naar de overwinning rijden, maar dan op afstand. Voor de tv schreeuwde de Amerikaan het uit. "Yes!", brulde hij. "Weer een zege", schreef hij in een caption bij de video op Instagram.

Ongeluk

Leerdam toonde zich vrijdagavond in Thialf opgelucht na de overwinning op de 1000 meter. Ze voelde zich goed en dat had ze een week geleden niet verwacht. Dat had te maken met een ongeluk tijdens een fietsongeluk. "Daar maakte ik me echt zorgen om. Dat ik nu toch win is een fijne bevestiging."

Bij de NOS zei ze: "Er zat iemand op z'n telefoon en die ging twee keer op mijn baan. Ik dacht na de eerste keer: oh hij heeft me gezien, maar toch niet. Hij ging weer terug en ik zat gewoon vast. Dat is zo'n naar gevoel", legt ze uit. Ze liep schaafwonden op aan haar armen en een flinke snee in haar kin.

