Jutta Leerdam teleurgesteld na afzeggen topschaatsster bij teamsprint: 'Niet de sterkste opstelling'

Jutta Leerdam rijdt bij de WK afstanden voor het eerst dit seizoen mee bij de teamsprint, door het afzeggen van Femke Kok. Ze is daar teleurgesteld over, zei ze tegen De Telegraaf, want: "Dit is niet de sterkste opstelling."

Leerdam rijdt de teamsprint met Suzanne Schulting en Angel Daleman. Het trio komt komende donderdag, op de openingsdag van de WK afstanden, al in actie. De 26-jarige Leerdam hoopt dat het onderdeel haar uiteindelijk een 'prikkel' oplevert voor de 1000 meter.

"Ik heb nog nooit de eerste ronde gereden, dus ben heel benieuwd", zei de 26-jarige schaatsster over het niet-olympische onderdeel waarin de schaatssters drie ronden rijden en er elke ronde één afvalt. Leerdam werd eerder in 2019, 2020 en 2022 wereldkampioene op de teamsprint, maar nooit als rijdster die de eerste ronde op kop schaatst.

'Goede prikkel'

Het hoofddoel voor Leerdam bij de WK in het Noorse Hamar is de 1000 meter van zaterdag. Daarop hoopt ze voor de derde keer wereldkampioen te worden na eerdere titels in 2020 en 2023. "Dit kan een goede prikkel zijn", zei de schaatsster die vrijdag ook uitkomt op de 500 meter over de teamsprint. "Als we dan ook nog wereldkampioen kunnen worden, is het geslaagd."

Femke Kok

Leerdam gaf toe dat ze graag met Femke Kok had gereden. Die wilde liever niet starten, met het oog op de 500 meter van een dag later waarop ze haar wereldtitel verdedigt. "Ik weet niet of dit de snelste optie is, maar er is ook niet iemand anders die sneller is op de eerste 500 meter. Het is goed dat ik wat snelheid krijg."

Jake Paul

Leerdam krijgt bij de WK in Noorwegen hoogbezoek van haar vriend Jake Paul. De Amerikaanse bokser is een soort eregast in de Vikingskipet in Hamar, omdat ook de schaatsbond ISU hem heeft uitgenodigd.

De 26-jarige topschaatsster zei daar eerder over tegen De Telegraaf: "Volgens mij vinden ze hem bij de ISU wel interessant omdat hij super goed is in dingen vermarkten. Ze kunnen vast iets van hem leren. Dat is goed voor de sport."