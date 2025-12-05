Jutta Leerdam heeft goud gewonnen op de 1000 meter bij de World Cup in Heerenveen. Daarmee nam ze revanche op haar rivaal bij de olympische spelen van 2022. Miho Takagi werd tweede.

De tijden vielen een beetje tegen in Thialf. Takagi leek aanvankelijk geen gevaar met haar tijd van 1:14.29. Toch hield ze tot de slotrit de eerste plek in handen. Antoinette Rijpma-de Jong was zichtbaar ontevreden over haar rit. Ze kon met haar tijd van 1:14.29 niet tippen aan de tijd van Takagi. Ook Marrit Fledderus was langzamer zij klokte 1:15.59.

In de voorlaatste rit kwamen Femke Kok en Isabel Grevelt in actie. Maar ook zij konden Takagi niet overtreffen. Leerdam was in de slotrit wel sterk genoeg voor de winst.

Ongeluk

Het is een mooie opsteker voor de 26-jarige na een tegenvaller afgelopen week. Leerdam verscheen namelijk wat gehavend aan de start vanwege een ongeluk. Tijdens een fietstraining werd ze van de weg gereden.

