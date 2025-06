Jutta Leerdam is druk bezig zich voor te bereiden voor de Olympische Winterspelen van Milaan Cortina in 2026. Ondertussen bereidt haar Amerikaanse verloofde Jake Paul zich voor op een nieuw boksgevecht. Dat betekent dat de twee elkaar lange tijd moeten missen. Daarom wordt ze verrast met een hartverwarmend cadeau.

De Olympische Spelen in februari 2026 zijn de laatste waaraan Leerdam meedoet, dat maakte ze bekend in de reality-serie Paul American: "Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij mee, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen." Leerdam pakte veel prijzen gedurende haar schaatsloopbaan, maar Olympisch goud ontbreekt nog altijd op haar palmares.

Jake Paul rekent snoeihard af met kritiek op bokswedstrijd: 'De echte grootheden geven mij wél respect' Jake Paul stapt binnenkort opnieuw in de ring. Julio Cesar Chavez jr. is aanstaande 28 juni de tegenstander in het Honda Center in Anaheim, California. De verloofde van Jutta Leerdam heeft in een interview afgerekend met de kritieken op hem als bokser. "Ze weten niet wie ik ben en hoe serieus ik deze sport neem," stelt de Amerikaan tegenover DAZN.

'Kinderen krijgen en gezin stichten'

Paul leek het er roerend mee eens te zijn dat Leerdam haar carrière na de Spelen van 2026 beëindigd. "Het plan is als volgt: in 2026 wint Jutta goud. Ik word wereldkampioen boksen. Dan stopt Jutta met schaatsen en daarna gaan we kinderen krijgen en een gezin stichten", zei de Amerikaan, die de schaatsster onlangs ten huwelijk vroeg, in de reality-serie.

Topschaatsster Jutta Leerdam deelt update na haar ingreep: 'Het is nog steeds een beetje gezwollen' Jutta Leerdam koos de voorbereiding op het nieuwe seizoen uit om een bekende ingreep uit te laten voeren. De topschaatsster liet haar verstandskiezen trekken en deelde maandag een update over haar toestand.

Cadeau

Voor het zo ver is, moet Leerdam keihard trainen in de hoop het Olympisch goud te realiseren. Ook Paul is hard in training voor zijn bokswedstrijd tegen Julio Cesar Chavez jr. op 28 juni in het Honda Center in Anaheim, California. Toch zijn de gedachten van de Amerikaan veel bij zijn Nederlandse verloofde, zo bewees hij met een prachtig cadeau dat hij haar toestuurde.

Op Instagram deelde Leerdam namelijk een foto in haar verhaal van een joekel van een bos rozen dat ze had ontvangen van Paul. "Mis je," schreef de schaatsster erbij. In het midden van de bos bevindt zich een kaartje, waarop Paul naar alle waarschijnlijkheid een berichtje heeft achtergelaten voor zijn verloofde. Wat dat mogelijke bericht inhoudt, houdt ze geheim. Over het kaartje heeft ze de tekst: "ugh" geplaatst, met twee smileys: dat van een geëmotioneerd persoon en een hartje.

i © Instagram: @juttaleerdam

Verstandskiezen

De schaatsster kan de bloemen vast en zeker goed gebruiken. Ze onderging enkele dagen geleden nog een pijnlijke ingreep. De schaatsster moest meerdere verstandskiezen laten verwijderen, waardoor ze gedwongen een aantal dagen rust moest houden. Iets waar de sportliefhebber zich alles behalve comfortabel bij voelt. Inmiddels is ze weer begonnen met trainen.