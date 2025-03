Jutta Leerdam zorgt voor hoofdbrekens bij Nederlandse schaatscoach: 'Daar waag ik me niet aan'

De ogen zijn komend weekend weer, zoals het hele schaatsseizoen al, gericht op Jutta Leerdam. De Nederlandse favoriete wil haar seizoen bekronen met goud op de 1000 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. De grootste concurrente komt uit Japan, maar Miho Takagi heeft ook een Nederlands tintje.

Zij wordt namelijk gecoacht door Johan de Wit van Team Gold. Met hem boekte Takagi al meermaals grote successen. Als De Wit in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside een stelling over de twee fenomenen op de 1000 meter, durft hij geen keuze te maken. Miho Takagi is een veel betere schaatsster dan Jutta Leerdam, zo luidt het statement van de presentatoren. "Nee, daar waag ik me echt niet aan", brengt De Wit uit.

Uiteraard gaat hij er wel dieper op in en noemt hij beide topfavorieten 'fantastische sporters'. "Allebei op een volledig andere manier. Ik sta natuurlijk veel dichter bij Miho, dus je had waarschijnlijk willen horen van mij ja (als antwoord op de stelling, red), maar dat doe ik niet."

Turbulente periode Jutta Leerdam

De Wit weet namelijk ook wat Leerdam na een turbulente periode allemaal heeft moeten doen om dit seizoen te schitteren. "Jutta is nu alleen verder gegaan. Dat heeft Miho ook gedaan. Ik weet: dat is echt niet makkelijk, om dat allemaal goed op de rit te krijgen. Ze gaat nu een beetje de goede kant op, maar je zag ook dat het echt moeilijk is. Er komt veel bij kijken, veel regelen."

En dat is niet alles, want ook het privéleven van Leerdam is anders dan van de meeste schaatsers. "Ze heeft ook nog een bekende vriend (Jake Paul) in Amerika waar ze ook nog af en toe naar toe gaat. En daar heeft iedereen een mening over. Ga er maar eens mee om. En dan toch vorig weekend de World Cup winnen, ik vind dat petje af."

Maar volgens De Wit kan er bij Leerdam nog een hoop beter. "Ik vind het niveau niet goed, ik vond Miho ook niet goed. Maar Jutta wint wel en op dit niveau maakt het niet zoveel uit hoe hard je schaatst, als je die gouden medaille maar in de kast hebt hangen. Dan moet je daar ook bewondering voor hebben."

Het drukke leven van Leerdam kan daar mee te maken hebben, denkt De Wit. Maar hij betwijfelt of ze daar wat aan moet doen. "Of het beter kan? Dat weet ik niet. Misschien wel, misschien als zij zich meer zou richten op het hier zijn... Maar deze levensstijl past ook goed bij haar. Als je dat bij haar weg zou halen, denk ik dat ze zich ongelukkiger zou voelen."

Voorkeur voor Miho Takagi

Leerdam is bezig aan haar eerste seizoen op eigen benen nadat ze vertrok bij (zoals het nu heet) Team Essent. Als ze komend weekend wereldkampioene wordt op de 1000 meter lijkt haar seizoen op papier geslaagd. De Wit hoopt vanwege zijn persoonlijke voorkeur dat het niet zo ver komt. "Ik heb voor allebei bewondering. Ik werk met Miho dus ik hoop dat Miho wint."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside spreekt succescoach Johan de Wit openhartig over zijn hoogte- en dieptepunten. Zo ook over zijn eerdere afscheid in Japan, waar hij destijds voor een grote verrassing kwam te staan. Ook verklaart hij waarom Irene Schouten bij de Winterspelen van 2018 het goud op de mass start misliep. En vertelt hij uitgebreid over de moeilijke situatie in Japan tijdens de coronaperiode. Met absolute wereldtoppers als Miho Takagi en Ning Zhongyan bereidt hij zich met Team Gold voor op de WK afstanden in Hamar. Hoe staat zijn team ervoor?