Femke Kok reed zondag in Salt Lake City als eerste Nederlandse vrouw een wereldrecord op de 500 meter. De topschaatsster verbeterde de oude toptijd niet alleen, maar verpulverde die zelfs. Schaatsicoon Marianne Timmer kreeg kippenvel door de race van Kok: "Alles liep als een trein."

"Dit is zo uniek, wat voor generatie hier staat. Bij de eerste ontmoeting internationaal was ik ook heel erg nieuwsgierig. Waar staan we nu precies? Nou, dit is hoog niveau topsport", kijkt Marianne Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud terug op een geslaagde World Cup in Salt Lake City.

Timmer schakelt meteen door naar het wereldrecord van Femke Kok op de 500 meter. "Geweldig natuurlijk. Ik denk nog heel even en dan zitten we onder die 36." Met 36,09 maakte Kok dan ook indruk. "Alles liep als een trein. Dat is uniek. Krijg je gewoon kippenvel van als je dat ziet."

Het oude wereldrecord van Sang-Hwa Lee (36,36) op de 500 meter stond al twaalf jaar in de geschiedenisboeken, maar werd door de Nederlandse verpulverd. "En dan nu onze Femke Kok, die daar de boel aan flarden rijdt." En er zit volgens de drievoudig olympisch kampioene veel meer in het vat. Zij verwacht namelijk dat Kok nog dit seizoen door de magische grens van 36 seconden breekt, misschien wel al aankomend weekend bij de World Cup in Calgary.

"Je gaat nu even heel kinderachtig kijken naar de kleine verbeterpuntjes. Ze pakte in de race van het wereldrecord die buitenbocht heel hoog. Ze kan nog iets meer naar de blokjes toe, want ze houdt de bocht makkelijk. Dat aansnijden is natuurlijk wel cruciaal. Het zou wel heel gaaf zijn onder de 36."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?