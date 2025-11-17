Femke Kok liet de volledige schaatswereld versteld staan door zondag bij de World Cup in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter niet alleen te verbeteren, maar ook direct te verpulveren. Het levert Kok naast een plekje in de geschiedenisboeken ook een heel mooi geldbedrag op.

Kok kwam zaterdag al in de buurt van het oudste wereldrecord dat er bij de vrouwen bestond. Sang Hwa-Lee reed in 2013 een waanzinnige tijd van 36,36 op de 500 meter en daar beten alle andere vrouwen zich de laatste twaalf jaar op stuk. Zo ook Kok, want in haar eerste 500 meter reed ze 36,48. Ze liet echter een dag later zien dat ze nog véél harder kon.

De Nederlandse opende weliswaar langzamer dan Lee in haar recordrace, maar met een fabelachtig rondje verpulverde ze de oude toptijd van de Zuid-Koreaanse. Ze kwam na 36,09 over de streep en zorgde daarmee voor verbazing bij zichzelf en eigenlijk iedereen die naar de race had gekeken. Ze haalde in één klap dus maar liefst 0,27 seconde van het wereldrecord op de kortste afstand af.

Prijzengeld Femke Kok

Kok is daarmee de eerste Nederlandse vrouw ooit die het wereldrecord op de 500 meter in handen heeft en dat levert haar ook nog een mooi zakcentje op. Sinds dit seizoen beloont schaatsunie ISU namelijk rijders die een mondiale toptijd verbeteren met een speciale ring en een geldbedrag van 5000 dollar (ongeveer 4300 euro). Kok krijgt die beloning dus ook.

Daar houdt het nog niet op, want het winnen van een World Cup-wedstrijd op de 500 meter levert een schaatsster ook nog eens 750 dollar (650 euro) op. Met haar gouden race van zondagavond heeft Kok dus in één klap een ring en 5750 dollar (4950 euro) verdiend.

Lucratief weekend in Salt Lake City

Over het hele weekend heeft Kok zelfs nog meer verdiend, want ze werd vrijdag tweede op de 1000 meter en won zaterdag dus al de eerste 500 meter. Die zege levert haar nog eens 750 dollar op en de tweede plek op de kilometer is zelfs meer waard doordat die afstand per weekend slechts één keer wordt gereden. Kok krijgt daar nog eens 1000 dollar (860 euro) voor. Alles bij elkaar heeft ze in Salt Lake City dus 7500 dollar (6460 euro) bij elkaar gereden.

Tweede ring voor Kok

Voor Kok is het al de tweede keer dat ze de bonus krijgt. Ze was zelfs de eerste rijdster ooit die de beloning voor een wereldrecord kreeg. Hoewel die pas deze zomer werd ingevoerd, kreeg Kok met terugwerkende toch een ring en het bijbehorende geldbedrag voor de prestatie die ze vorig seizoen leverde op de NK afstanden. Toen brak ze het wereldrecord punten over twee 500 meters.

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

