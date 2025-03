'Verdoofde' Kjeld Nuis loopt risico op WK afstanden: 'Dat wil ik absoluut voorkomen'

Kjeld Nuis werd vlak voor de WK afstanden in Hamar ongewild de meest besproken schaatser van Nederland. Niet vanwege een sterke race, maar omdat hij uit woede een plastic stoeltje kapot trapte en zichzelf verwondde. Daardoor is het nog altijd onduidelijk of hij kan starten tijdens de wereldkampioenschappen. Zeker is wel dat deelname hoe dan ook grote risico's met zich meebrengt.

Nuis haalde na de laatste World Cup in Heerenveen zijn voet open nadat hij werd gediskwalificeerd. De ervaren schaatser van Team Reggeborgh (35) raakte gefrustreerd en richtte zijn woede af op een plastic stoeltje dat in de buurt stond. Dat was niet zonder gevolgen, want hij haalde zijn hak open en heeft daar enorm veel last van.

Nuis heeft veel geleerd

De lelijke wond is nog altijd niet over. Sterker nog: hij deze week pas weer zijn schaatsschoen aan. Nuis ging na het incident al meermaals door het stof en doet dat in het Algemeen Dagblad nog een keer. "Ik wilde tot tien tellen om mezelf te beheersen, maar dan gaat het bij acht toch weer fout. Ongelofelijk. Daar heb ik wel echt veel van geleerd. Zo stom."

Nuis doet mee aan de 1000 meter en de 1500 meter in Hamar. Als hij start uiteraard. Vrijdag weet Nuis meer als hij nog een keer gaat trainen. Maar één ding is zeker: Nuis moet pijnstillers nemen om überhaupt iets te presteren. "Ik moet er niet aan denken om zonder die dingen alleen in startpositie te staan." En er is nog iets.

Wond zorgt voor risico

De wond is nog altijd niet gelezen en daardoor is starten hoe dan ook een risico. "Er bestaat een kans dat die wond gaat ontsteken. Dat wil ik absoluut voorkomen. Er zijn belangrijkere dingen dan het WK." Volgend jaar zijn bijvoorbeeld de Olympische Spelen, maar Nuis doelt vooral op zijn gezondheid. Eén ding heeft Nuis wel besloten. "Ik ga ook alleen maar starten als ik mee kan doen om de prijzen."

Succesvol op 1000 en 1500 meter

Nuis komt, als hij fit is, zaterdag en zondag in actie. Eerst is er de 1000 meter, een dag later zijn specialiteit: de 1500 meter. Op die afstand won Nuis in 2017 en 2020 al de wereldtitel. Op de 1000 meter slaagde hij daar in 2017 ook in. Daarnaast is hij drievoudig olympisch kampioen. In 2018 won hij zowel de 1000 als de 1500, vier jaar later prolongeerde hij zijn titel op de schaatsmijl.