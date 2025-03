Kjeld Nuis deelt schokkende beelden van zijn gewonde voet: 'Als je er niet tegen kan...'

Wie niet tegen bloed kan, kan beter niet naar de Instagramstory van Kjeld Nuis kijken. Hij deelt namelijk foto's van de voetwond die hij opliep door zijn woede-uitbarsting tijdens de World Cup in Thialf. De wond herstelt, maar het ziet er niet echt smakelijk uit.

Nuis verwondde zijn voet nadat hij gediskwalificeerd werd op de 1500 meter tijdens de laatste World Cup van het seizoen. Hij werd tweede op die afstand, maar werd uit de uitslag geschrapt. Daardoor zakte hij in het eindklassement van de derde naar de vijfde plaats.

Kjeld Nuis voelt zich na pijnlijke weken weer goed op het ijs: 'Het wordt krap, maar ik heb er vertrouwen in' Kjeld Nuis stond dinsdag voor het eerst sinds twaalf dagen weer op het ijs. Hij werkte in Hamar zijn eerste training af voor de WK afstanden die donderdag van start gaan. Na veel pijn in de afgelopen dagen is de schaatser voorzichtig positief en gaat hij vol voor deelname én de medailles. "Ik ben hier echt niet voor Jan Lul."

Een enorme domper voor de topschaatser, die zijn emotie op dat moment niet kon bedwingen. Hij heeft zichzelf wel in de problemen gebracht. De wond was namelijk zo erg dat die gehecht moest worden. Nuis kwam daarom op de World Cup niet meer in actie op de 1000 meter. De WK afstanden zijn ook nog een vraagteken.

Vanaf donderdag 13 maart gaan de WK van start. Nuis hoopt dan voldoende hersteld te zijn om op het ijs te kunnen staan. Via Instagram geeft hij antwoord op de veelgestelde vraag: 'Hoe gaat het met de wond'.

Geblesseerde Kjeld Nuis houdt zich met grootste hobby op de been voor WK afstanden Kjeld Nuis is - ondanks zijn blessureleed - druk bezig met de voorbereidingen voor de WK afstanden. Zaterdag stapte hij in het vliegtuig naar Hamar, een dag later vond hij al de ruimte om een eigen cafeetje te openen.

'Als je er niet tegen kan...'

De 35-jarige waarschuwt zijn volgers voordat hij de vraag beantwoordt. "Als je er niet tegen kan, klik dan weg", schrijft Nuis. Er volgt dan ook een nietsverhullende foto van zijn voet (te zien onderaan dit artikel). Het is een flinke snee, die met vijf hechtingen weer dicht moet groeien.

Race tegen de klok voor Kjeld Nuis en zijn kapot getrapte hiel richting WK afstanden: 'Pootje omhoog en gas erop' Of het Kjeld Nuis lukt om van start te gaan en te presteren bij de WK afstanden moeten we afwachten. De topschaatser trapte bij de laatste World Cup van woede zijn hiel aan gort. Wel reist hij zaterdag af naar Hamar, waar het belangrijkste toernooi van het seizoen wordt gehouden.

Op de daaropvolgende foto's en filmpjes zie je dat beetje bij beetje gebeuren. Ook is te zien dat zijn hiel na drie dagen flink blauw is geworden. Na tien dagen ziet het er al een stuk beter uit, al moeten de hechtingen nog even blijven zitten.

Schaatsen aan

Nuis trekt dinsdag ook weer voor het eerst zijn schaatsen aan sinds het incident en begeeft zich op het ijs in Hamar. Zijn hiel wordt zorgvuldig ingetapet, zodat de wond niet kan veregeren. "We gaan het proberen", schrijft de schaatser erbij.

Programma WK afstanden bekend: Jutta Leerdam drie keer in actie, Joy Beune als eerste op het ijs in Hamar De topschaatsers hebben nog maar één doel voor ogen dit seizoen en dat is ook meteen het hoogtepunt van hun jaar: de WK afstanden. Het Noorse Hamar is van 13 tot en met 16 maart het decor van de wereldkampioenschappen. Lees hier wanneer én op welke afstanden de Nederlandse schaatsers in actie komen.

De schaatser bleef ruim 40 minuten op het ijs. Na de eerste trainingsrondjes ging hij wel even naar de kant om zijn voet te bekijken. "Ik ben hier heel blij mee", zei hij na de sessie. "Het wordt krap, maar ik heb er vertrouwen in. Morgen ga ik weer een beetje meer proberen, als het dan heel veel slechter wordt, doe ik niet mee."

WK afstanden

De olympisch kampioen heeft nog maar een paar dagen om te trainen in het Noorse Hamar. Zaterdag staat voor hem de 1000 meter op het programma. Op zondag hoopt hij ook te kunnen starten op de 1500 meter.

De voetwond van Kjeld Nuis:

Instagramstory Kjeld Nuis

Instagramstory Kjeld Nuis