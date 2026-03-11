Jenning de Boo en Joy Beune gaan woensdag een bijzondere strijd met elkaar aan bij De Zilveren Bal. De twee rijden een 3000 meter en die heeft mogelijk flinke gevolgen voor Kjeld Nuis, die goed bevriend is met De Boo en een relatie heeft met Beune

De topschaatser deed namelijk een bijzondere uitspraak bij Radio 538 in aanloop naar het duel tussen zijn goede vriend en zijn geliefde. Hij is ervan overtuigd dat Beune de strijd gaat winnen en is zelfs zo zeker van zijn zaak dat hij een weddenschap sloot met dj Frank Dane toen hij werd gebeld over het duel.

'Dat is toch gewoon leedvermaak?'

Nuis schetste in het gesprek direct een beeld van hoe hij het duel ziet verlopen: "Hij gaat van start en heeft totaal geen snelheidsgevoel, dus hij gaat veel te hard. Ik denk dat hij er met een rondje 28 invliegt en Joy met een rondje 29 of 30. Dan nog een snel rondje en dan denkt hij: ah kutzooi! Dan ligt ie gewoon 100 meter voor en dan moet zij de hengel uit gaan gooien, maar ik denk dat hij binnen twee rondjes weer is teruggehaald. Ik vind dat ie het knap doet als ie niet valt. "

De 36-jarige topschaatser speelde zelf ook een rol in het ontstaan van dit gevecht en doet via zijn Instagram zelfs live commentaar. Hij legde ook even uit waarom hij graag wilde dat het duel tussen de twee goede bekenden van hem er zou gaan komen: "Dat is toch gewoon leedvermaak van de bovenste plank?"

Nuis gaat weddenschap aan

Van Nuis is bekend dat hij een tattoo van Beune op zijn lichaam heeft staan en dus kwam Dane met een weddenschap op de proppen: "Jij hebt een prachtige tatoeage van Joy. Maar mocht Jenning nou winnen dan moet er toch een tatoeage van Jenning naast?" "Ben je mal!", reageert Nuis daar in eerste instantie op.

De dj laat het er echter niet bij zitten: "Jij zegt: hij is kansloos, dan kun je toch zeggen, als-ie wint, dan komt ie erbij?" Dan geeft Nuis toch toe: "Hij heeft zo'n spookje op zijn schaats van Boo (personage uit de Super Mario-reeks, red.), zo'n spookje durf ik wel ergens te zetten."