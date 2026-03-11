Een belangrijke dag is aangebroken voor Jenning de Boo. Hij neemt het woensdag op tegen Joy Beune op de 3000 meter. In aanloop naar dat duel deelt haar vriend Kjeld Nuis een hilarische video.

De Boo werd afgelopen weekend nog gekroond tot wereldkampioen sprint in Thialf en vierde na afloop een feestje. "Het is laat geworden en er is ook zeker een drankje genuttigd", bekende hij maandag. Daar kan Beune wellicht van profiteren. Zij schaatst woensdag tegen De Boo in Leeuwarden tijdens De Zilveren Bal.

De topschaatsster van Team IKO-X2O bekende woensdagochtend wel dat ze al een beetje in de 'vakantiemodus' zit. Het schaatsseizoen is na de WK sprint en allround offcieel ook al ten einde. Maar voor Beune en De Boo is er een grote dag aangebroken, dus moeten ze topfit zijn.

Hilarische beelden

Om het vuurtje nog wat op te stoken deelt Nuis een filmpje van een slaperige De Boo op Instagram. Aan de accreditaties te zien lijkt het opgenomen tijdens de Olympische Spelen. De 22-jarige schaatser van Team Reggeborgh doet een dutje in de bus en wordt op hilarische wijze gewekt door trainer Dennis van der Gun. Nuis staat erbij om het te filmen.

'Wakker worden, schatje'

"Hey schatje", begint Van der Gun. "Schatje lekker wakker worden", vervolgt hij terwijl hij de wang van De Boo voorzichtig aanraakt. "Lekker wakker worden, schatje." Op het moment dat de schaatser ontwaakt en Van der Gun voor hem ziet, schrikt hij en barsten Beune en Nuis in lachen uit.

"Wakker worden schatje", schrijft Nuis bij de video in zijn Instagram Story, gericht aan zijn teamgenoot. "Je moet een 3 kilometer tegen Joy Beune rijden vandaag."

Zowel Nuis als Van der Gun hebben vanavond een speciale rol tijdens het spektakel. Nuis gaat live op Instagram om commentaar te geven bij de race. Van der Gun staat samen met topschaatsster Femke Kok op de kruising om De Boo te coachen. Beune krijgt hulp van haar teamgenoten Stijn van de Bunt en Jesse Spijers. Ze schat haar kansen hoog in.