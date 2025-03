Kjeld Nuis geint met schaatsster in zomerse sferen: 'Wilde je even checken'

Terwijl de meeste topschaatsers zich momenteel bevinden op het ijs in Noorwegen tijdens de WK afstanden, geniet Pien Hersman juist van de zon. Op sociale media showt ze een zomerse outfit. Kjeld Nuis kan het niet laten om een geintje met haar uit te halen.

Hersman is op vakantie in de Spaanse stad Murcia. Daar geniet ze van de strakblauwe lucht, mooie architectuur en lekker eten, zo is te zien op haar Instagramstories. De 21-jarige schaatsster van Team IKO-X2O laat ook haar zomerse outfit zien.

Dat doet ze in een filmpje. Ze schittert in een witte broek en een luchtige beige top. Daarnaast houdt ze een dure tas van het merk Jacquemus in haar hand. Maar dat is niet wat Nuis het meest opviel.

'Poep?'

Hersman tilt namelijk een paar keer in de video haar voet op en gooit hem naar achteren om haar schoenen te showen. De schaatskampioen denkt echter dat er een andere reden achter zit. "Heb je poep onder je schoen? Wilde je ff checken?", grapt hij.

Jesper de Jong

De overige reacties op de post zijn veelal positief. Zo reageert de vriend van Hersman, tennisser Jesper de Jong met het Spaanse woord voor mooi: 'guapa'. Schaatsster Robin Groot is vooral onder de indruk van de tas van haar teamgenoot.

Ook de vader van Pien reageert. Oud-schaatser Martin Hersman is momenteel wel in Hamar voor de WK afstanden. Hij geeft namelijk commentaar voor NOS. De 51-jarige won zelf in zijn carrière ook twee bronzen WK-medailles: in 1996 op de 1500 meter en in 1997 op de 1500 meter.

Kjeld Nuis WK afstanden

Nuis komt dit jaar op de WK ook op die twee afstanden in actie. Op de 1000 meter zag hij Joep Wennemars er op sensationele wijze vandoor gaan met de wereldtitel. Zelf werd hij zevende. Zondagmiddag start hij op de 1500 meter.

Zijn vriendin Joy Beune was al succesvol in Hamar. Zij won de wereldtitel op de 3000 meter en de ploegenachtervolging, samen met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud. Beune is ook een teamgenoot en goede vriendin van Hersman.