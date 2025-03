Medaillespiegel WK afstanden | Nederlandse topschaatsers zorgen voor oppermachtige eindzege in Hamar

De WK afstanden eindigden in Hamar zoals ze begonnen voor Nederland: met goud. Marijke Groenewoud pakte op de laatste afstand, de mass start, op indrukwekkende wijze de gouden medaille en verstevigde daarmee de winnende eindpositie voor TeamNL in de medaillespiegel van de WK afstanden in Noorwegen.

Het toernooi in Hamar begon donderdag en toen was het al meteen raak: Joy Beune (3000 meter) en de vrouwen van de teamsprint (Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman) zorgden voor goud. Beau Snellink (5000 meter) greep het zilver, Merel Conijn (3000 meter) het brons.

Een dag later was het zelfs drie keer prijs: de ploegenachtervolging van Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud was de beste van de wereld. Op de 500 meter zorgden Femke Kok en Jenning de Boo voor twee Nederlandse wereldkampioenen. Jutta Leerdam greep op die afstand het zilver. De mannen van de ploegenachtervolging moesten genoegen nemen met brons.

'Onzekere' Jutta Leerdam in tranen na teleurstelling op WK: 'Achteraf is het te veel geweest' Het was niet de race van Jutta Leerdam. Haar geliefde 1000 meter verliep niet zoals ze had verwacht en ze moest het uiteindelijk doen met een 'teleurstellende' derde plek. Dit maakte veel emotie los bij de 26-jarige schaatster.

Sensationele Joep Wennemars

Joep Wennemars zorgde zaterdag voor misschien wel de mooiste plak van dit WK. Hij won sensationeel goud op de 1000 meter, voor De Boo. Daarvoor hadden Kok (zilver) en Leerdam (brons) ook voor eremetaal gezorgd op de 1000 meter. Conijn greep wederom brons, ditmaal op de 5000 meter. Zij bracht het totaal na drie dagen al op vijftien plakken. Daardoor wist Nederland al lang dat het medailleklassement ruimschoots binnen was.

Erben Wennemars kijkt terug op 'emotionele dag' met gouden zoon Joep: 'Dan gebeuren er een heleboel rare dingen' Erben Wennemars keek zondag nog een keer vol trots terug op de gouden prestatie van zijn zoon een dag eerder bij de WK afstanden in Hamar. Joep Wennemars greep zaterdag namelijk verrassend het goud op de 1000 meter en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Een prachtige dag", aldus Erben Wennemars.

Goud, goud, zilver op slotdag

Op de zondag werd de oogst nog mooier, met goud voor Beune (1500 meter) en Marijke Groenewoud (mass start). Daarnaast reed Rijpma-de Jong naar het zilver achter Beune. Bij de mannen was de slotdag in Hamar teleurstellend, met geen enkele medaille op de 1500 meter en 10.000 meter. Dat resulteert in de volgende eindstand van de medaillespiegel.

Dit bedrag verdient topschaatsster Joy Beune op WK afstanden dankzij haar drie wereldtitels Joy Beune heeft bij de WK afstanden goed gecasht. De 25-jarige topsschaatsster van Team IKO-X2O won in Hamar het goud op de 1500 en 3000 meter en werd met Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud ook wereldkampioen op de teampursuit. Dat alles bij elkaar leverde haar het nodige prijzengeld op.

Bekijk hier de top drie

Positie en land Goud Zilver Brons Totaal aantal medailles Nederland 8 7 4 18 Italië 3 1 1 5 Noorwegen 2 1 0 3

Flink bijverdienen op WK afstanden

De medailles zijn natuurlijk mooi, maar leveren ook een leuk zakcentje op. Zo verdiende De Boo al leuk bij dankzij zijn drie medailles tijdens het toernooi in Noorwegen. De prijzenpot was dan ook voor schaatsbegrippen zeer hoog.

Dit bedrag heeft topschaatser Jenning de Boo verdiend tijdens de WK afstanden Voor Jenning de Boo zijn de WK afstanden in Hamar een weekend om nooit meer te vergeten. De nog altijd pas 21-jarige schaatser werd wereldkampioen op de 500 meter en pakte ook nog twee zilveren medailles. Dat levert hem niet alleen plakken op, maar ook fraaie geldbedragen.

Alles over WK afstanden

