Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zorgt voor gespannen kopjes in schaatstempel Thialf. Er is straks in Milaan immers maar plaats voor negen schaatsers. Toch is er zo nu en dan tijd voor een dolletje, weet veteraan Kjeld Nuis (36) maar al te goed. Hij zorgde voor lachende gezichten bij onder anderen zijn ploeggenoot Jenning de Boo.

Nuis weet inmiddels wel welk beestje te temmen is op het OKT, het is alweer zijn vijfde deelname. De rijder van Team Reggeborgh eindigde bij zijn eerste deelname op het podium, maar werd toen wegens beschermde statussen van Simon Kuipers en Jan Bos gepasseerd. Vier jaar kwam hij vanwege ziekte niet tot zijn beste niveau.

Dus was Nuis er pas in Pyeongchang in 2018 voor het eerst bij. En hoe. De Nederlander werd olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter. Vier jaar geleden in Peking was er nog een gouden plak op de schaatsmijl. Dit wordt de laatste kans van Nuis op deelname. "Als we op de Spelen zijn, dan zit er maar één ding op: ik ga ervan genieten. Hopelijk in een hele mooie rit naar… (laat een stilte vallen, red.) een plak. Daar ga ik mijn stinkende best voor doen", zei hij onlangs.

Onderbroekenlol met Jenning de Boo

Voor De Boo (21) kan het zijn eerste deelname worden. De wereldkampioen op de 500 meter kijkt met weinig plezier uit naar het OKT. Toch brak Nuis het ijs met een wel heel opvallend presentje aan De Boo: een roze onderbroek met aardbeien. "Ik heb gisteren (donderdag, red.) een kerstcadeautje van Kjeld gekregen", zei De Boo met een grote grijns op zijn gelaat bij de NOS. Op beelden was te zien dat Nuis een identiek exemplaar droeg.

"Hij heeft onderbroeken waar die bij zweert. Die zitten heel lekker onder zo'n rubber schaatspak", verklaarde De Boo, die denkt dat het helpt tegen de spanning. "Het houdt het allemaal wel een beetje luchtig", erkende hij. "De zenuwen zijn zeker aanwezig. In het hotel met het team is het redelijk ontspannen. Maar het moment vlak voordat je gaat slapen, als je je telefoon weglegt... dan ga je malen. En dan is het even echt niet leuk, moet ik zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik zin heb in deze wedstrijd."

500 meter

Jenning de Boo verscheen zaterdag aan de start van de 500 meter. Er waren twee omlopen die gaan bepalen wie er naar de Spelen mag. De eerste ging niet helemaal naar wens, maar tijdens zijn tweede beurt hield De Boo op geweldige wijze huis. Zijn ticket voor Milaan is dus binnen:

Bekijk Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.