Kjeld Nuis en Joy Beune missen elkaar soms uren, terwijl ze binnen een paar honderd meter van elkaar zijn. De twee topschaatsers zijn een stel en hun relatie komt tijdens het beoefenen van hun sport op de tweede plaats. Nuis legt uit hoe dat op bijvoorbeeld de Olympische Spelen ging en welke series ze samen kijken.

Nuis (36) en Beune (26) zijn al jaren samen en weten dus inmiddels wel hoe het werkt. Ze hebben ook goede afspraken gemaakt hoe ze met elkaar omgaan als de één of de ander moet schaatsen. In gesprek met Ranomi Kromowidjojo van Eurosport geeft Nuis een inkijkje in hoe het er aan toe gaat tussen de twee. Ex-topzwemster en meervoudig olympisch kampioene Kromowidjojo snapt wel hoe het gaat, want zij en haar man Ferry Weertman beleefden ook samen topsport.

'Het gaat heel soepeltjes'

"Hoe hebben jullie dit op voorhand aangepakt? Met andere schema's en elkaar toch proberen te zien?", legt Kromowidjojo in Milaan voor aan Nuis. Het filmpje is al een paar weken oud, maar nu pas door Eurosport vrijgegeven. Nuis beantwoordt de vraag niet alleen met betrekking tot de Spelen, maar ook in z'n algemeenheid. "Het gaat eigenlijk heel soepeltjes. Als het net niet uitkomt om elkaar te zien, dan is dat maar zo. We verwachten zeker niet iets van elkaar. Doe lekker je ding en als ik je zie, zie ik je."

'Dat durft zij helemaal niet'

Als het schaatsen erop zit, nemen Beune en Nuis natuurlijk uitgebreid de tijd voor elkaar. "Dan kijken we domme serietjes om even de spanning eraf te halen." Nuis moet toegeven dat ze wat keuzes voor series betreft vaak niet op één lijn liggen. Beune kiest dan ook wat de twee kijken. "Als het aan mij ligt kijken we een thriller of een mystery, of van die Harlan Coben-series, die vind ik echt heel vet. Maar dan zit zij zo met de handen voor haar ogen, die durft dat helemaal niet."

Winter Vol Liefde

Wat ze dan wel kijken? "Winter Vol Liefde", geeft Nuis lachend toe. De hitserie op Videoland trekt al jaren miljoenen kijkers naar de liefdesavonturen van B&B-houders in het buitenland. "Echt een guilty pleasure, maar daar houdt het dan ook bij op."