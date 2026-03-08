Joy Beune zet zondag nog één keer alles op alles bij de WK allround. De regerend kampioen had een kleine achterstand bij het ingaan van de laatste dag, maar pakte bij de 1500 meter weer iets terug. Tot groot genoegen van haar vriend en grootste fan Kjeld Nuis.

Joy Beune begon de slotdag dus met een kleine achterstand op zowel Miho Takagi als Ragne Wiklund. Daardoor moest ze alles op alles zetten tijdens 'haar' 1500 meter om iets van tijd goed te maken. En dat deed ze met verve.

Nuis in publiek

De regerend wereldkampioen op de 1500 meter was ook bij de WK allround in Thialf de allerbeste. Beune snelde naar een tijd van 1.53.19. Het leidde tot een groot gejuich vanuit het stadion, waar één speciaal iemand aan het kijken was naar haar prestaties.

Niemand minder dan Beune's vriend, Kjeld Nuis, is namelijk aandachtig toeschouwer bij de wedstrijden van zijn vriendin. Toen de 26-jarige schaatster over de finish kwam, viel te zien dat Nuis keihard aan het juichen was. Ook Nuis is specialist op de 1500 meter, en zag dus direct dat het goed zat.

'Laten zien wie de baas is'

Zelf was de atlete van Team IKO ook tevreden met haar rit. "Dit was één van de doelen die ik vandaag had gesteld. Om te laten zien wie de baas is op 1500 meter", laat Beune na afloop optekenen in gesprek met de NOS. "Het voelde lekker, alleen ging de opening gister iets beter. Maar de tijd is zeker goed." Op de Olympische Spelen mocht Beune als wereldkampioen niet mee doen aan haar afstand door een mislukt OKT. Nu neemt ze daar dus haar sportieve revanche op.

Daardoor liep de atlete uit Borne dus iets in op de concurrentie, al zal ze een behoorlijk gat moeten slaan op de afsluitende vijf kilometer om nog een gooi te doen naar het goud. "Die vijf kilometer ga ik zometeen rijden zoals ik die ook reed toen ik wereldkampioen werd", vertelt Beune daarover. "Ik heb de race vanochtend goed doorgenomen dus ik ga mijn best doen. Ik wil de rit goed indelen en op mijn eigen techniek schaatsen. Ik ga alles eruit halen wat erin zit."

'Niets is onmogelijk'

Zelf denkt Beune nog wel een kans te maken op de titel, vooral omdat ze rijdt vóór Wiklund en Takagi. "Zij moeten dan nog maar zien of ze aan mijn tijd komen. Ik moet een behoorlijk gaatje slaan, maar niets is onmogelijk", zo besluit een optimistische schaatster.