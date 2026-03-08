Regerend wereldkampioene Joy Beune was zaterdag nerveus voor de eerste afstand op de WK allround. Dat vindt schaatsicoon Marianne Timmer heel begrijpelijk. Beune moest even buiten haar comfortzone in Thialf. "Dan beheers je hem gewoon niet."

Beune kon als regerend kampioen met het nodige zelfvertrouwen van start op de WK allround. Toch vertelde ze aan Sportnieuws.nl dat ze nerveus was voor de eerste afstand: de 500 meter. Die rijdt ze normaal namelijk nooit.

Beune is een echte allrounder en de 1500, 3000 en 5000 meter zitten allemaal in haar repertoire. Maar de 500 is wel buiten haar comfortzone. "Zij rijdt hem natuurlijk helemaal niet zo vaak en dat maakt hem ook heel lastig", ziet ex-topschaatsster Marianne Timmer.

"Het ziet er ook heel anders uit dan de sprinters natuurlijk", vervolgt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Antoinette (Rijpma-de Jong, red.) heeft natuurlijk meer op sprint gericht, dus dat is makkelijker voor haar. Maar ja, je wil niet te veel schade maken op die eerste afstand."

'Dat is dan erg spannend'

Timmer begrijpt de zenuwen dan ook volkomen. "Want die rijden ze nooit. Dan beheers je hem gewoon niet. En dan denk je: oh ja, beide armen los. Dat is dan erg spannend. En dat klinkt heel raar natuurlijk, omdat je denkt ja je, je rijdt toch elke dag op het ijs, maar niet op die snelheden. Dus dat is voor hen heel spannend." Uiteindelijk was Beune wel tevreden over haar 500 meter, waar ze de zesde tijd klokte: 38.94.

