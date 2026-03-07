Het schaatsseizoen krijgt komende week nog een toetje met het veelbesproken duel tussen Joy Beune en Jenning de Boo op de 3000 meter. Een aantal (ex-)topschaatsers mengde zich al in de strijd tussen de twee en nu blijkt dat Beune een teamgenoot als coach heeft ingeschakeld.

Dat onthult Stijn van de Bunt na de eerste dag van de WK allround. De schaatser van Team IKO-X2O had zelf ook een rol in het tot stand komen van de clash. De Boo had tijdens de World Cup in Inzell tegen zijn teamgenoot, en vriend van Beune, Kjeld Nuis gezegd dat hij dacht haar wel te kunnen verslaan.

Nuis koos partij voor zijn geliefde en denkt dat Beune de race woensdag gaat winnen. Maar schaatsicoon Ireen Wüst hielp De Boo op weg met een paar tactische tips. Van de Bunt gaat zijn ploeggenote coachen tijdens de rit. "Ik sta waarschijnlijk op de kruising voor Joy", aldus de 21-jarige tegen Sportnieuws.nl.

'Stoken'

"Ik was er natuurlijk bij in Inzell toen dit een beetje opkwam en toen zat ik een beetje te stoken", vervolgt hij. "En nu uiteindelijk sta ik als het goed is op de kruising met het rondebord. Dus ja, dan ben ik coach van Joy en ga ik ervan uit dat zij wint natuurlijk."

Maar in Inzell zorgde hij er nog voor dat het vuurtje extra werd aangewakkerd bij Beune. "Zij zit natuurlijk aan de eettafel te vertellen van: 'Jenning denkt dat 'ie me kan pakken'. Dan zeg ik van: 'Ja, gaat 'ie wel doen denk ik'. Dan gaat zij weer een beetje tegengas geven. Dat is gewoon grappig", legt hij uit.

Clash met Sebas Diniz?

Zelf moet Van de Bunt even nadenken of hij zo'n uitdaging zou zien zitten, tegen een sprinter op een lange afstand. "Misschien op de 3000 meter tegen Sebas (Diniz, red.)", zegt hij over zijnn teamgenoot, die gespecialiseerd is in de 500 meter. "Maar ik denk dat Sebas dat niet gaat doen. Ook wel logisch, denk ik."

Advies van Ireen Wüst

Beune reageerde zelf tijdens de WK allround ook op de adviezen die De Boo had gekregen van Wüst. "Ik hoorde al dat andere mensen tips aan het geven waren. Dus die moeten eigenlijk even hun mond houden. Ik hoop dat hij er blind in gaat. Dat zou voor mij heel gunstig zijn", zei ze.