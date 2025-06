De Nederlandse topschaatsster Joy Beune is opnieuw voor de camera's verschenen. Een fotografe wilde graag een shoot doen met de wereldkampioene. Na haar veelbesproken foto's bij de Playboy, beschikt de schaatsster nu over nog meer mooie plaatjes.

'Zaterdag stond de knappe, onwijs lieve en nuchtere Joy Beune voor m’n lens', schrijft Mireille Droste op Instagram. De post wordt gedeeld door de topschaatsster zelf. 'Joy, snel op het ijs, stijlvol in beeld, en een vrouw die zó veel meer is dan alleen goud op haar naam. We hebben zoveel toffe beelden gemaakt! Hierbij de eerste sneak! Binnenkort meer!'

Beune waant zich opnieuw als een waar model. Haar vriend Kjeld Nuis is laaiend enthousiast, net als na de Playboy-shoot. In de reacties laat hij duidelijk weten hoe knap hij zijn vriendin vindt. Ook Pien Hersman, schaatsvriendin en -collega bij Team IKO-X2O, is onder de indruk: 'Knappie!'

Op de cover van Playboy

Beune maakte begin december van 2024 enorme indruk met een shoot in de Playboy. Daarmee werd ze de eerste wereldkampioene op de cover van het naaktblad. Ook ontstond er een 'unieke situatie'. "We hebben het nog eens nagevraagd - en in de elf jaar dat Pijper Media ons blad uitgeeft, is dit nooit gebeurd. Boeken worden herdrukt, bij tijdschriften gebeurt dat normaal gesproken niet", sprak hoofdredacteur Niek Stolker.

Vervelende boodschap over teamgenote

Eerder deze maand (juni) kreeg Beune nog minder nieuws te horen. Robin Groot, net als Hersman een vriendin én een collega bij Team IKO, maakte bekend te stoppen als profschaatsster. 'Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten', schreef Groot zelf op Instagram. 'Ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd.'

Beune reageerde daar een paar uur later op. 'Ik ga je wel echt missen tijdens de trainingen', sprak Beune. Het duo reed ongeveer dezelfde afstanden: beide schaatssters van Team IKO-X2O reden de afgelopen jaren telkens het NK allround. 'Maar die koffiedates blijven we natuurlijk gewoon doen. De vriendschap die blijft!'