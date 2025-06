Topschaatsster Joy Beune steunt goede vriendin na pittig besluit: 'Welke keuze je ook maakt'

Pien Hersman had maandagavond wat uurtjes over en besloot dat het tijd was om wat vragen van haar volgers op Instagram te beantwoorden. De Nederlandse schaatsster kreeg de vraag hoe het is om een relatie met een topsporter te hebben en daar gaf ze uitgebreid antwoord op. Hersman is sinds een paar maanden samen met toptennisser Jesper de Jong.