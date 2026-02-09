Het Nederlandse koningshuis maakt heel wat los in Milaan. Het oprechte enthousiasme van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia geven de Olympische Winterspelen een extra dimensie voor de atleten van TeamNL. Maar ook het Duitsche schaatsicoon Claudia Pechstein heeft mogen genieten van de aanwezigheid van de koninklijke familie. "Absoluut een kippenvelmoment voor mij."

De 53-jarige Pechstein, tot vorig jaar nog zelf professioneel schaatsster, liep de koning, koningin en prins tegen het lijf in het Milano Speed Skating Stadium. Daar maakten ze een praatje. De Duitse, zelf goed voor vijf olympische titels, was helemaal ondersteboven van de ontmoeting.

Pechstein ontmoet Nederlandse koninklijke familie op Winterspelen

"Een heel bijzonder moment in mijn leven en een grote eer voor mij!", trapt Pechstein haar hartverwarmende post op Instagram af. Daarbij deelde ze twee foto's: eentje waarop ze breed glimlachend staat met Willem-Alexander en Máxima, en op de ander een selfie met Amalia.

Pechstein stelde haarzelf voor bij de ontmoeting. "Koning Willem-Alexander antwoordde spontaan: ik ken jou natuurlijk!", blikt Pechstein terug. Dat deed haar ontzettend veel. "Een absoluut kippenvel moment voor mij", verzekert ze. Pechstein omschrijft de koninklijke familie als "heel aardig en nuchter". "Bedankt dat ik dit mocht meemaken", schrijft ze. Om af te sluiten met Nederlandse woorden: "Van harte bedankt."

Schaatsliefhebbers

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren afgelopen weekeinde in de schaatshal in Milaan om de Nederlandse toppers aan te moedigen. Succes leverde dat nog niet op, want na twee afstanden bleef TeamNL medailleloos. Maandag is de 1000 meter, met kans op Nederlands eremetaal. Willem-Alexander en Máxima zitten op de tribune om Jutta Leerdam en Femke Kok aan te moedigen.