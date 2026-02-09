De Nederlandse olympiërs kunnen tijdens de Winterspelen rekenen op bijzondere support. Zo zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia van de partij in Milaan. Twintig jaar geleden zat de laatstgenoemde ook op de olympische tribune in Italië, in Turijn om precies te zijn. Toen wist de inmiddels 22-jarige prinses echter niet hoe ze zich moest gedragen.

Het koningspaar en hun dochter zaten vrijdag op de tribune bij de openingsceremonie in San Siro, en op zaterdag waren ze van de partij bij het schaatsen. Wie het hardst gaat juichen? "We zijn allemaal even fanatiek", zo vertelde de koning bij het TeamNL Huis in Milaan tijdens een persmoment. "We geven allemaal 100 procent en gaan altijd voor het maximale", voegde zijn vrouw eraan toe.

Tweede Winterspelen

Voor de aanstaande koningin zijn het dus ook de tweede Winterspelen in Italië. "In Turijn was ze er ook al bij", legde Máxima uit. Al wist ze destijds niet helemaal een goede houding te geven. "Maar toen wist ik nog niet hoe ik moest juichen", voegde Amalia er lachend aan toe.

Gouden leeuwtje

Daarnaast kan Amalia zich nog maar weinig herinneren van de Spelen in Turijn, toen ze slechts twee jaar oud was. "Maar Ireen Wüst vertelde net dat Amalia een gouden leeuwtje naar haar toe gooide toen ze goud won", vertelde Máxima.

Voor Willem-Alexander, de vader van Amalia, zijn het al de zoveelste Spelen (winter of zomer). Hij blijkt ook een ware sportkenner. In het TeamNL-huis lepelde hij wat leuke feitjes op. "Mijn eerste olympische ervaring ooit was in Calgary met Jan Ykema die daar plotseling ook uit het niets zilver won (op de 500 meter in 1988, red.). Met een tijd 36,76. Dat weet ik gewoon nog precies." Het zorgde voor verbazing bij Máxima en Amalia: "Ongelooflijk."