Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn de eerste dagen van de Olympische Winterspelen van de partij en juichen daar voor de Nederlandse sporters. De koninklijke familie sprak in Milaan ook met meerdere legendarische ex-atleten en schaatsicoon Ireen Wüst onthulde maandag dat ze een bijzonder gesprek had met de koning.

De koninklijke familie schoof zaterdag aan in het Staatsloterij TeamNL Huis voor een lunch met Nederlandse sportlegendes. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer was daarbij en vertelde daar eerder al over in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, maar ook Ireen Wüst kon daar als succesvolste Nederlandse olympiër natuurlijk niet ontbreken.

Zij onthulde bij de NOS vlak voor de 1000 meter bij de vrouwen waar ze het met de koning over had gehad. Wüst bleek met Willem-Alexander gesproken te hebben over het plan om het schaatstoernooi van de volgende Olympische Winterspelen in Thialf te houden.

Wüst onthult inhoud van gesprek met koning Willem-Alexander

De Spelen worden in 2030 in de Franse Alpen gehouden, maar daar is momenteel geen geschikte schaatshal te vinden en dus wordt er overwogen om de wedstrijden helemaal in Heerenveen te houden. Daar blijkt ook de koning een mening over te hebben. "Hij vond het een goed idee als er ook een andere grote sport bij zou zitten, bijvoorbeeld ijshockey", onthulde Wüst.

Hoewel het voor de Nederlandse schaatsfans natuurlijk mooi zou zijn om de olympische wedstrijden dichtbij te hebben, is de koning er in principe geen voorstander van om het schaatsen op een totaal andere locatie dan de andere sporten te houden. "Hij vond dat de Spelen op één plek thuishoren en dat het voor de schaatsers leuk is om naar Nice af te reizen. Als het dan zo is, moet er een andere grote bond naast de ISU mee dus dan zou het ijshockey ook mee moeten."

Die kans dat er nog een andere sport in Nederland zal worden gehouden, lijkt echter heel erg klein. Al zag collega-analist Mark Tuitert wel meteen mogelijkheden. "Er ligt een ijshockeyveld naast de 400 meter-baan", reageert de olympisch kampioen van 2010 met een knipoog op de woorden van Wüst.