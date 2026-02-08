Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondagochtend vanuit Italië de kwalificatieruns van de parallelreuzenslalom in Livigno gevolgd. Dat deden zij in gezelschap van oud-snowboardster en olympisch kampioene Nicolien Sauerbreij, die als ervaringsdeskundige commentaar gaf bij de prestaties van de Nederlandse deelnemers op de Olympische Winterspelen.

Het koningspaar zag hoe Michelle Dekker zich met een sterke kwalificatie plaatste voor de achtste finales van de parallelreuzenslalom. Daarmee bleef de hoop op een Nederlandse medaille levend. In de knock-outfase ging het echter alsnog mis. Tegen de Oostenrijkse Sabine Payer lag de 29-jarige Dekker lange tijd voor, maar in het slot van haar race gaf ze die voorsprong in het Livigno Snow Park uit handen. Payer passeerde de finish uiteindelijk 0,13 seconde eerder, waardoor de Nederlandse medailledroom strandde.

Opnieuw naast het podium

Een dag eerder was het Koninklijk Huis al getuige van een misgelopen Nederlandse kans op eremetaal. Zaterdag waren Willem-Alexander, Máxima en prinses Amalia aanwezig in het schaatsstadion voor de vrouwen in Milaan. Daar behaalde Nederland eveneens geen medaille.

Joy Beune ging als topfavoriete van start op de 3000 meter, nadat zij dit seizoen twee van de drie wereldbekers op die afstand had gewonnen. Haar hoop op goud vervloog echter toen de Italiaanse Francesca Lollobrigida twee ritten eerder een indrukwekkende tijd van 3.54,28 neerzette.

Koninklijke steun

Naast de sportieve momenten stond het weekend ook in het teken van ontmoeting en steun. Zaterdag woonde het Koninklijk Huis een brunch bij in het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan. De bijeenkomst was gewijd aan de prestaties van TeamNL Legends: 36 voormalige topsporters, samen goed voor 147 olympische medailles sinds de Winterspelen van 1924.

Ook minister-president Dick Schoof en NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst ging het koninklijk gezelschap in gesprek met oud-sporters, werd stilgestaan bij iconische momenten uit de Nederlandse olympische geschiedenis en volgde een rondleiding door het TeamNL Huis.

Michelle Dekker olympische droom stranden

Voor Dekker betekende haar optreden in Livigno ondanks de uitschakeling een bevestiging van haar niveau. Met een sterke kwalificatie en een nipte nederlaag in de achtste finales liet ze zien dat ze zich kan meten met de wereldtop. In aanwezigheid van het koningspaar en olympisch kampioene Sauerbreij kwam de Nederlandse snowboardster dichtbij een nieuw hoofdstuk in de olympische medaillehistorie, maar ook dit keer bleef het podium net buiten bereik.