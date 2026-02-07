De Olympische Winterspelen zijn begonnen. En uiteraard hoort daar ook koninklijk bezoek bij. Traditiegetrouw bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Máxima het prestigieuze toernooi. Dat is deze winter in Milaan niet anders. Máxima en dochter prinses Amalia gaan zelfs viraal.

Het drietal was zaterdagmiddag getuige van een Nederlandse deceptie op de 3000 meter langebaanschaatsen. Met een gedeelte van het koningshuis op de tribune kwamen Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn niet tot een medaille. Eerstgenoemde was de beste atlete van TeamNL met een vierde plek.

Voorafgaand aan het schaatsen brachten de Oranjes een bezoek aan het olympisch dorp. Ook woonden zij een brunch bij met 36 Nederlandse medaillewinnaars in het TeamNL Huis. Een filmpje daarvan geplaatst op de sociale media van Sportnieuws.nl werd al bijna 400.000 keer bekeken. De aanwezigheid van de koning, koningin en een prinses valt dus in de smaak.

Openingsceremonie en foto met dweilorkest

Tijdens de bijeenkomst gingen de leden van het Koninklijk Huis in gesprek met de sporters en werd stilgestaan bij historische sportmomenten. Het gezelschap kreeg een rondleiding door het TeamNL Huis en nam gezamenlijk foto's met de Legends. Bij de 3000 meter gingen Willem-Alexander en Amalia op de foto met dweilorkest Kleintje Pils.

We wensen alle olympiërs van TeamNL heel veel succes in Milaan en Cortina", schreven Willem-Alexander en Máxima bij een bericht op sociale media. "We volgen jullie op de voet en kijken uit naar schitterende sportprestaties op het ijs, in de sneeuw en op de baan. Geniet van jullie deelname​."

Sportkenner Willem-Alexander

Voor Willem-Alexander zijn het de zoveelste Spelen (winter of zomer). Hij blijkt ook een ware sportkenner. In het TeamNL-huis lepelde hij wat leuke feitjes op. "Mijn eerste olympische ervaring ooit was in Calgary met Jan Ykema die daar plotseling ook uit het niets zilver won (op de 500 meter in 1988, red.). Met een tijd 36,76. Dat weet ik gewoon nog precies." Het zorgde voor verbazing bij Máxima en Amalia: "Ongelooflijk."